«Teroristii» din Ivãnesti, executati silit

marți, iulie 17, 2018, 3:00

Exasperat de faptul cã, la mai bine de trei luni de la pronuntarea sentintei definitive prin care agresorii sãi, membri ai familiei Plopu din Golofta, comuna Ivãnesti, erau obligati, pe lângã pedepsele cu închisoarea, sã plãteascã daune morale si cheltuieli de judecatã, victima, Daniel Mãciucã, a obtinut în instantã executarea silitã, pentru a-si primi banii, 56.000 lei. Punerea în executare a acestei sentinte i-ar putea deposeda de bunuri pe «teroristii» din Ivãnesti si ar putea reprezenta încã o lectie pentru acestia.

La sfarsitul lunii martie, Curtea de Apel Iasi a pronuntat sentinta definitivã in cazul membrilor unei familii din Golofta, comuna Ivãnesti, care, prin violentã, isi terorizau de ani buni vecinii din sat, nedandu-se in lãturi de a aplica corectii fizice celor care aveau curaj sã li se opunã. Ultima datã, cei doi pãrinti si fiilor lor aproape au omorat in bãtaie un consãtean, lovandu-l in cap cu rãngi si furci, pentru simpul motiv cã acesta le-a reprosat cã si-ar fi dus la animalele la pãscut pe terenul sãu. Fapta s-a petrecut la sfrasitul lunii februarie 2017, atunci cand unul dintre sãteni, Daniel Mãciucã, a avut curaj sã cearã socotealã familiei Plopu. Dupã douã zile, cei patru bãtãusi, Ionut si Tudorel Plopu, impreunã cu mama lor, Nina Plopu, si concubinul acesteia, Teofil Filimon, l-au asteptat pe Mãciucã pe ulitã, in apropierea casei sale, si i-au aplicat o bãtaie sorã cu moartea, lovindu-l repetat, in special in zona capului, cu rãngi, bate si furci. Lãsatã intr-o baltã de sange, victima a fost transportatã de urgentã la un spital din Iasi, unde a fost operatã, medicii reusind cu greu sã- i salveze viata. Agresorii au fost retinuti de politisti, insã doar cei doi frati au fost arestati preventiv, sub acuzatia de tentativã de omor, pentru cã si-au asumat faptele comise. În schimb, pãrintii, Nina Plopu si Teofil Filimon, au rãmas in libertate, sub control judiciar, desi acuzatiile erau similare. Procesul a durat foarte putin, dat fiind cã cei patru au ales calea procedurii simplificate de recunoastere a vinovãtiei, beneficiind astfel de o reducere aproape de minim a pedepsei. Astfel, la mijlocul lunii octombrie anul trecut, Tribunalul Vaslui a pronuntat o primã sentintã in acest dosar. Fratii Ionut si Tudorel Plopu au fost condamnati la cate 4 ani de inchisoare cu executare, iar mama lor, Nina, si concubinul acesteia, Teofil Filimon au primit la randu-le cate 3 ani de inchisoare, tot cu executare. În plus, cei patru au fost obligati sã plãteascã victimei, Daniel Mãciucã, suma de 50.000 lei, drept daune morale, alãturi de alte sume, cãtre stat, reprezentand cheltuieli de judecatã sau prilejuite de transportul si spitalizarea victimei, in total aproape 9.000 lei. Toti cei patru inculpati au contestat sentinta judecãtorilor vasluieni, Curtea de Apel Iasi anuntand, la sfarsitul lunii martie, sentinta definitivã in acest dosar. Magistratii au respins, ca nefondate, apelurile formulate de fratii Ionut si Tudorel Plopu, care, astfel, ar trebui sã petreacã urmãtorii trei ani dupã gratii, dupã ce, deja, sunt de un an in arest preventiv. În schimb, in cazul mamei acestora, Nina, si a concubinului ei, Teofil Filimon, judecãtorii ieseni au decis suspendarea executãrii pedepsei, stabilind o duratã de incercare de 4 ani, timp in care cei doi trebuie sã se abtinã la a mai comite alte infractiuni. În schimb, ei urmau sã execute cate 90 de zile de muncã in folosul comunitãtii, fie in cadrul Primãriei Ivãnesti, fie la Goscom Vaslui. Judecãtorii ieseni au pãstrat decizia colegilor de la Tribunalul Vaslui in ceea ce priveste cuantumul daunelor morale si cele materiale pe care agresorii trebuiau sã le plãteascã victimei lor. Exasperat de faptul cã la mai bine de trei luni de la pronuntarea sentintei definitive nu a primit nici un ban din despãgubirile cuvenite, ba, mai mult, agresorii rãmasi in libertate i-ar fi adresat cuvinte jignitoare atunci cand le-a cerut banii, victima, Daniel Mãciucã, s-a adresat din nou instantei, prin intermediul executorului judecãtoresc, pentru a i se face dreptate. Zilele trecute, Judecãtoria Vaslui a aprobat aceastã cerere si a decis executarea silitã a fratilor Ionut si Tudorel Plopu pentru plata fiecare a cate 300 de lei, reprezentand cheltuieli de judecatã datorate victimei, dar si, in solidar cu pãrintii lor, Nina Plopu si Teofil Filimon, a sumei de 50.000 lei, daunele morale datorate, la care se adaugã si cheltuielile de executare silitã. În acest sens, judecãtorii au emis si o ordonantã presedintialã: ‘Noi, Presedintele Romaniei, Dãm imputernicire si ordonãm executorilor judecãto resti sã punã in executare titlul executoriu (…) pentru care s-a pronuntat prezenta incheiere de incuviintare a executãrii silite. Ordonãm agentilor fortei publice sã sprijine indeplinirea promptã si efectivã a tuturor actelor de executare silitã, iar procurorilor sã stãruie pentru ducerea la indeplinire a titlului executoriu, in conditiile legii’. Ducerea la indeplinire a acestei decizii i-ar putea lãsa pe drumuri, si fãrã nici un fel de bunuri pe ‘teroristii’ din Golofta.