Termene si normative intrate în vigoare de la 1 iulie

marți, iulie 3, 2018, 3:00

Data de 1 iulie 2018 a fost termenul de intrare în vigoare a unor mãsuri, legi, ordonante si normative care vor schimba viata românilor si a unor companii. Iatã o trecere în revistã a principalelor schimbãri.

– Se ieftineste curentul electric livrat populatiei, cu 3,5%

Preturile maxime la electricitate pentru consumatorii casnici vor scãdea in medie cu 3,53% fatã de preturile actuale, in urma aplicãrii unei noi metodologii de calcul si avizare la nivelul furnizorilor de ultimã instantã, a anuntat pe 22 mai Autoritatea Nationalã de Reglementare in Energie (ANRE). ßÎn urma implementãrii noii metodologii de stabilire a modului de calcul si a conditiilor de avizare a preturilor aplicate de furnizorii de ultimã instantã (FUI) obligati si de cei optionali clientilor finali, in sedinta Comitetului de reglementare al ANRE de astãzi, 22 mai 2018, au fost aprobate valorile pretului maxim pentru serviciul universal pentru perioada 1 iulie 2018 – 30 iunie 2019, pentru fiecare zonã de retea. Astfel, valoarea preturilor maxime pentru consumatorii casnici va scãdea in medie cu 3,53% fatã de preturile actuale’, se aratã intr-un comunicat al ANRE.

– Punctul de pensie a crescut la 1.100 de lei

La 1 iulie 2018 vor intra in vigoare noile valori ale indemnizatiei sociale pentru pensionari si punctului de pensie, astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 82/2017. Indemnizatia socialã pentru pensionari, reglementatã prin OUG nr. 6/2009, va avea valoarea de 640 de lei in perioada 1 iulie- 31 decembrie 2018. Anterior, aceasta era de 520 de lei, iar ultima crestere a avut loc la 1 martie 2017 (de la 400 de lei). De indemnizatia socialã pentru pensionari beneficiazã pensionarii sistemului public de pensii si pensionarii sistemului militar de pensii cu domiciliul in Romania, indiferent de data inscrierii la pensie, dacã nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat in platã, se situeazã sub nivelul acesteia. De asemenea, incepand cu data de 1 iulie 2018, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, valoarea punctului de pensie se majoreazã cu 10% si este de 1.100 lei. Legea mai stabileste cã valoarea punctului de pensie se majoreazã anual cu 100% din rata medie anualã a inflatiei, la care se adaugã 50% din cresterea realã a cistigului salarial mediu brut realizat.

– A intrat în vigoare si legislatia europeana privind noul pachet de calatorii, cu mai multe drepturi pentru turistii din UE

Noile norme nu vor reglementa doar pachetele de vacantã traditionale, ci vor proteja si consumatorii care rezervã alte forme de servicii de cãlãtorie combinate, inclusiv pachete personalizate. De asemenea, este introdusã protectia serviciilor de cãlãtorie asociate, formulã in care cãlãtorul cumpãrã servicii de cãlãtorie de la un punct de vanzare, insã este invitat sã rezerve alte servicii prin intermediul unei pagini de internet separate.

– La recomandarea Comitetului National de Supraveghere Macroprudentiala (CNSM), a intrat în vigoare o obligatie pentru banci de a-si constitui „amortizorul de capital pentru evitarea riscului sistemic”

În ceea ce priveste recalibrarea instru – mentelor macroprudentiale, CNSM a recomandat ßimplementarea unui amortizor de capital pentru risc sistemic (SRB), incepand cu 30 iunie 2018′. Decizia privind amortizorul de capital pentru risc sistemic a fost funda – mentatã pe baza mai multor considerente: (i) necesitatea abordãrii problemei creditelor neperformante, care a devenit o preocupare prezentã pe agenda factorilor de decizie din Uniunea Europeanã si la nivel global, (ii) tensionarea echilibrelor macroeconomice interne, (iii) conturarea unui cadru legislativ cu potentiale efecte adverse asupra procesului de administrare a riscurilor in sectorul bancar si (iv) contextul regional si cel international care isi mentin caracterul incert. ßRata amortizorului va fi de 1 sau 2 la sutã din expunerea totalã ponderatã la risc (se aplicã nivelul maxim dintre amortizorul de risc sistemic si cel pentru institutii de importantã sistemicã), in functie de valorile aferente indicatorilor privind rata creditelor neperformante si gradul de acoperire cu provizioane, determinati pentru fiecare institutie de credit in parte’.

– Isi fac efectul si cresterile anterioare ale indicatorului ROBOR: media lunii iunie va conta în calculul dobânzilor pe trimestrul III (perioada iulie-septembrie)

Astfel, in trimestrul III, incepand din 1 iulie, ROBOR 3M (care se adaugã la dobanda comercialã a creditelor de consum in lei) va fi de 3%, ROBOR 6M (la creditele ipotecare) va fi de 3,15%, apoi ROBOR 9M va fi de 3,10%, iar ROBOR 12 M – de 3,17%.

– Intra in vigoare si Directiva MiFID 2, care prevede mai multe drepturi pentru investitorii pe piata de capital si o noua platforma de tranzactionare bursiera

Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, care asigurã transpunerea prevederilor Directivei 2014/65/UE si a Directivei 2011/61/UE (MiFID II) a fost publicatã in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 521 din 26 iunie 2018. Legea introduce elemente de noutate: o nouã structurã de tranzactionare – OTF – si noi concepte cum ar fi tranzactionarea algoritmicã sau tranzactionarea algoritmicã de mare frecventã. Iar lista de instrumente financiare se extinde cu o nouã categorie – certificatele de emisie de gaze cu efect de serã si derivatele pe acestea. Totodatã, vor fi instituite noi entitãti, ca urmare a extinderii obligatiilor de raportare a tranzactiilor: mecanismul de publicare aprobat (APA), furnizorul de sisteme centralizate de raportare (CTP), mecanismul de raportare aprobat (ARM). De asemenea, pentru pietele de instrumente financiare derivate pe mãrfuri sunt introduse prevederi referitoare la raportarea pozitiilor, la reducerea riscului sistemic si a activitãtii speculative, prin limitarea cantitativã a pozitiilor detinute. –

Creste productia mondiala de titei (masura anuntata recent de OPEC – organizatia tarilor exportatoare de petrol), care ar trebui sa aiba ca efect temperarea scumpirii petrolului

Productia zilnicã de petrol ar putea fi suplimentatã cu un milion de barili incepand cu 1 iulie, este anuntul Federatiei Ruse in urma intalnirii de la Viena cu statele membre ale OPEC. ßAm ajuns la concluzia, si as vrea sã precizez cã a fost o decizie comunã, cã un milion de barili de petrol ar trebui sã fie suficient pentru a relaxa piata’, a declarat minstrul energiei rus, Alexander Novak, citat de CNBC. Pe de altã parte, OPEC – din care Rusia nu face parte – a evitat sã dea o cifrã exactã a cresterii productiei de petrol. În comunicatul de presã postat pe site-ul organizatiei se precizeazã doar cã statele vor incerca sã adere la ßnivelul general de conformitate, ajustat in mod voluntar la 100%’ – de la 152%, la cat ajunsese in luna mai. – Cat priveste Legea Cashback (posibilitatea de a primi bani cash, cu cardul in POS, de la tejgheaua comerciantilor), aflatã in vigoare incã de la sfarsitul anului trecut, aceasta ar trebui sã intre in aplicare efectivã de la 1 iulie 2018, dar nici autoritãtile, nici organizatiile (comerciale, bancare sau de plãti) implicate in noul sistem nu au statuat, panã in prezent, modalitãtile concrete de transpunere. Comerciantii ar trebui sã-si afiseze la vedere disponibilitatea de a oferi bani cash pe care ii extrag de pe cardul solicitantului, iar plafonul cifrei de afaceri pentru acestia a fost ridicat recent de la 10.000 la 50.000 de euro.

MEDIAFAX