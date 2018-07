Tatãl care îsi schingiuia copiii, eliberat pentru… bunã purtare!

vineri, iulie 13, 2018, 3:00

Petricã Burdiman, bãrbatul din Iaz, comuna Solesti, care a fost condamnat pentru cã si-a bãtut si schingiuit doi dintre cei cei cinci copii minori pe motiv cã acestia se jucau prea mult în loc sã munceascã, a fost eliberat conditionat înainte de împlinirea termenului de trei ani si patru luni de închisoare.

Un bãrbat din satul Iaz, comuna Solesti, avea obiceiul ca, atunci cand sã imbãta, lucru ce se intampla destul de des, sã-si ia la bãtaie sotia si cei cinci copii. Femeia fugea la pãrinti, insã copiii rãmaneau pradã furiei tatãlui alcoolic, care-i lovea cu pumnii si picioarele ori cu ce-i cãdea la manã. Totul a degenerat panã cand, in aprilie 2015, individul, Petricã Burdiman, pe atunci in varstã de 38 de ani, a exagerat cu ‘corectia’ aplicatã asupra a doi dintre copii, care ar fi stat prea mult la joacã. Una din victime, bãiatul in varstã de 11 ani, a povestit anchetatorilor cã tatãl sãu l-a legat de maini si de picioare si l-a bãtut cu fundul de mãmãligã, fiind cat pe ce sã-l opãreascã dupã ce, la furie, a aruncat spre el cu oala plinã de bors. Pe fata mai micã, in varstã de 6 ani, individul a tãiato la manã cu securea pe care a folositã la aplicarea ‘corectiei’. Cei doi micuti au fugit a doua zi la o prietenã de familie, care a anuntat politia. Copiii au fost dusi la spital, unde li s-au acordat ingrijiri medicale, dupã care au intrat in grija specialistilor DGASPC Vaslui. Instanta a aprobat cererea celor de la Asis tentã Socialã si au dispus scoaterea acestora din familie si darea lor in plasament familial, pentru a avea parte de ingrijire si o copilãrie fãrã violente. Petricã Burdiman a fost acuzat de tentativã de omor si, in noiembrie 2015, a fost condam nat de cãtre Tribunalul Vaslui la 3 ani si 4 luni de inchisoare cu executare, sentintã care nu a fost contestatã de tatãl agresor. În plus, pe langã pedeapsa cu inchisoarea, instanta a decis interzicerea unor drepturi pe o perioadã de 5 ani, inclusiv decãderea tatãlui violent din drepturile pãrintesti. La nici doi ani de la condamnarea sa, Petricã Burdiman a solicitat eliberarea sa con ditionatã inainte de termen, cerere respinsã atat de Judecãtoria, cat si de Tribunalul Vaslui, instan tã care a judecat contesta tia depusã in acest sens de tatãl denaturat. Individul nu a renuntat si, in luna mai, a depus o nouã cerere de eliberare conditionatã, cerere refuza tã de Judecãtoria Vaslui, sentintã care a fost contestatã de condamnat. Burdiman a avut insã noroc cu judecãtorii Tribunalului Vaslui, care i-au admis contestatia formulatã impotriva primei sentinte si au dispus punerea sa de indatã in libertate, pe baza propunerii in acest sens formulate pe motiv de bunã purtare de Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Peni tenciarului Vaslui. El ar trebui ca, mãcar pe durata perioadei de incercare, sã fie cuminte, judecãtorii atragandu-i atentia cu privire la consecintele la care se expune prin comiterea de noi infractiuni, ori prin incãlcarea prevederilor sentintei de condamnare. Rãmane de vãzut dacã individul va face acest lucru si nu va cãuta sã se rãzbune pe copii sau sotie.