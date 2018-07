Tabãra «Tinerii si Marea Unire» – un proiect al Fundatiei pentru Tineret Vaslui

vineri, iulie 20, 2018, 3:00

Din iulie pânã în septembrie, 30 de copii vasluieni vor merge 7 zile într-o tabãrã organizatã la Poiana Cãprioarei, în cadrul unei actiuni a Fundatiei pentru Tineret Vaslui, sprijinitã de Directia Judeteanã pentru Tineret si Sport si Ministerul Tineretului si Sportului. Pe lângã activitãti recreative si sportive, tinerii vor avea ocazia sã cunoascã istoria României, proiectul fiind desfãsurat sub numele «Tinerii si Marea Unire».

Activitate derulatã sub semnul Centenarului Marii Uniri, tabãra aTinerii si Marea Unire” – proiect al Fundatiei pentru Tineret Vaslui – îsi doreste sã ajute tinerii sã cunoascã istoria nationalã, dar si sã ofere o alternativã de petrecere a timpului liber, actiunea având drept scop dezvoltarea de abilitãti si competente utile în dezvoltarea lor educationalã, profesionalã si personalã. Tinerii vor fi cazati în Tabãra Poiana Cãprioarei, în serii de câte 7 zile, timp în care vor avea loc activitãti recreative, jocuri, concursuri, foc de tabãrã, dar si activitãti sportive, drumetii, gimnasticã, concursuri de fotbal, volei, badminton, camping ori aventurã în naturã. Nu vor fi neglijate activitãt ile creative, tinerii urmând a participa la un concurs de eseuri pe teme istorice, un simpozion si o masã rotundã în cadrul cãrora vor putea discuta deschis cu specilisti în istorie despre evenimentele cunoscute sau mai putin cunoscut ce au dus la Marea Unire. De asemenea, nu vor fi neglijate nici activitãtile ecologice sau atelierele tematice la care participantii în tabãrã vor avea ocazia sã asiste. aToate aceste actiuni vor avea loc sub îndrumarea unor voluntari specialisti, prezenta acestora reprezentând nu doar garantia succesului proiectului pe care-l derulãm în premierã în acest an, ci si o asigurare cã informatiile transmise vor fi corecte si sigure. Sperãm ca succesul activitãtilor si timpul petrecut în tabãrã sã îi facã pe tineri sã împãrtãseascã si altora din experienta acumulatã, lucru care va duce la cresterea interesului pentru participarea la acest gen de actiuni. Ne asteptãm, de asemenea, ca, în urma derulãrii acestui proiect si asigurãrii vizibilitãtii acestuia în rândul populatiei judetului, numãrul de voluntari ai fundatiei sã creascã. Nu în ultimul rând, proiectul aTinerii si Unirea” poate constitui o bazã de pornire pentru alte proiecte cu obiective similare, materialele realizate constituind sursã de informare si pentru alte organizatii”, a explicat Gelu Voicu Bichinet, presedintele Fundatiei pentru Tineret Vaslui, initiatorul proiectului. Parteneri ai acestui proiect sunt Biblioteca Judeteanã aNicolae Milescu Spãtarul” Vaslui si Clubul Sportiv „Sulsa” Vaslui.