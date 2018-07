Tabãrã pentru elevii din Moldova, construitã cu bani de la CJ Vaslui

miercuri, iulie 18, 2018, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui vrea sã aloce 100.000 de euro, în decurs de doi ani, în Tabãra de odihnã pentru copii si adolescenti «La Dumbravã», din raionul Soroca, Republica Moldova. Teoretic, acolo ar putea ajunge si tineri vasluieni. Asta în timp ce tabãra «Poiana cãprioarei», situatã la doi pasi de Vaslui, este încã în curs de reabilitare, prin eforturile Directiei Judetene de Tineret si Sport, în subordinea cãreia se aflã.

În timp ce zone mirifice, unele, cazul fostei statiuni balneare de la Ghermãnesti, sunt fie in paraginã, fie nevalorificate la adevãratul lor potential turistic, Consiliul Judetean Vaslui doreste sã implementeze un proiect de acest gen pe celãlalt mal al Prutului, in Republica Moldova. Astfel, in baza unui acord de infrãtire intre judetul Vaslui si Raionul Soroca, Consiliul Judetean a avizat pozitiv o cerere a pãrtii mol dovene de participare financiarã in implementarea proiectului ‘Constructia cãsutelor la Tabãra de odihnã pentru copii si adolescenti ‘La Dumbravã’ din raionul Soroca, Republica Moldova’. Dacã propune rea conducerii CJ va intruni voturile consilierilor judeteni la sedinta de joi, urmeazã ca, in 2018 si 2019, sã fie alocate cate 50.000 de euro pentru acoperirea a douã treimi din costurile implementãrii acestui proiect. Cu acesti bani, urmeazã a se construi 4 cãsute de vacantã, destinate gãzduirii in fiecare varã a circa 1.500 de copii si tineri, precum si a 35 de cadre didactice din raionul Soroca si Romania. În afara beneficiarilor directi, copii si adolescenti, vor mai fi si beneficiari indirecti, ‘pãrintii si buneii ai cãror copii si nepoti se vor odihni in tabãrã’, asa cum se aratã in fisa pro iectului transmisã de partea moldoveanã. Aceastã cheltuialã este fãcutã in numele ‘stimulãrii socio-economice a zonei de frontierã RomaniaRepublica Moldova, prin intãrirea cooperãrii transfrontaliere intre autoritãtile si institutiile publice implicate in educatia tinerei generatii si intensificãrii schimburilor si contactelor intre tinerii de le cele douã maluri ale Prutului, facilitand impãrtãsirea unor valori comune si transferul de cunostiinte si experientã’, asa cum se aratã in expunerea proiectului de hotãrare propus de presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu. Mai trebuie spus cã acesta este al treilea proiect de colaborare cu entitãti administrative din Republica Moldova, CJ Vaslui mai aproband in acest an alocarea sumei totale de aproape 188 mii euro pentru reabilitarea drumului de acces spre Cimitirul de onoare din satul Stoianovca, raionul Cantemir, si reabilitarea accesului la Unitatea de primiri urgente a Spitalului raional din Anenii Noi.