Comunicat de presã FLEX Alumni Romania

Tabãra Girl Up! a pornit de la dorinta unor adolescenti români de a contribui la binele societãtii lor. Cei sapte absolventi FLEX ce organizeazã aceastã tabãrã vor o Românie în care nedreptãtile pot fi adresate, discutate, întelese si depãsite. Considerãm cã, în cursul unei vieti, o femeie se poate confrunta cu multe obstacole si greutãti, iar acestea pot fi mici si cotidiene, precum perceptia cã femeia este prea sensibilã pentru a fi într-o functie de conducere, sau pot fi adevãrate traume, precum violenta si hãrtuirea. Noi, organizatorii taberei Girl Up!, nu dorim ca acest peisaj social sã rãmânã asa si pentru generatiile viitoare, prin urmare, am cãutat sã dezvoltãm un mic proiect care sã adreseze aceastã problemã.

Rãspânditã în toate aspectele vietii, discriminarea femeilor nu poate fi rezolvatã printr-un proiect singular, iar solutionarea ei necesitã o schimbare de perspectivã a ambelor sexe. Pentru primul nostru proiect mai ambitios, noi am decis sã ne axãm pe tinere, sã aflãm care sunt grijile lor, care sunt nevoile lor si sã ne investim resursele în a le ajuta sã-si înteleagã valoarea, sã fie încrezãtoare în propriile forte si, mai ales, sã primeascã o perspectivã nouã asupra rolului lor în societate. De asemenea, am ales sã stabilim un grup tintã restrâns geografic, deoarece considerãm cã astfel putem sã administrãm mai eficient proiectul, dupã cum am învãtat în trainingurile despre crearea si implementarea de proiecte la care am luat parte: este folositor ca proiectul sã fie adresat unui grup de oameni relativ nisat. Astfel, în aceastã editie, ne-am axat pe zona de NE a României, aceasta fiind în topul cazurilor de violentã asupra femeii, cu un grad mai ridicat de risc decât alte zone.

Încã de când tabãra era doar la nivel de schitã pe o foaie, fiecare dintre noi s-a gândit cã, oricât de mic este acest proiect, nu va fi pe placul tuturor, nu se va sincroniza cu opiniile tuturor, deoarece atinge un punct sensibil în dialogul public din România. Totusi, acest lucru nu ne-a oprit si nu ne-a fãcut sã simtim în vreo secundã cã ceea ce facem este gresit, iar acest lucru rãmâne valabil chiar si acum, dupã avalansa de critici apãrute odatã cu lansarea proiectului. Diferentele de gândire sunt un atu al societãtii umane, care genereazã progres. De asemenea, considerãm cã libera exprimare a gândurilor noastre stã la baza democratiei. Ce ne dorim noi este sã ne implicãm în comunitate si sã contribuim cum putem la aceasta, sã nu fim indiferenti, ci sã demonstrãm cã tineretul român nu este invizibil pe plan civic.

Fiind tineri de 18 ani, suntem foarte constienti ce înseamnã sã fii o persoanã în formare, sã îti cauti drumul în viatã. Tabãra noastrã de trei zile, plãnuitã a avea loc în Covasna nu este destinatã sã reeduce sãu sã „spele pe creier” dupã cum s-a afirmat. Ea a fost conceputã pentru a prezenta si discuta niste realitãti din societatea româneascã ce sunt doar rareori abordate în scoalã sau în familie. Faptul cã aceastã tabãra este destinatã fetelor nu este gândit ca un criteriu de excludere, ci a fost stabilit de comun acord de membrii echipei de organizare, deoarece astfel putem crea un spatiu confortabil pentru participante, în care nu se vor simti judecate sau neîntelese si s-ar simti mai în sigurantã sã îsi împartã experientele personale. De asemenea, fetele vor participa la tabãra numai dupã ce prezintã acordul scris, semnat olograf si în original, al pãrintiilor lor. Pãrintii vor fi sunati de cãtre organizatori, pentru a ne asigura cã acestia stiu ce presupune tabãra si cã le permit copilului lor sã participe.

Nu ne-am asteptat niciodatã cã toatã lumea sã fie de acord cu ce facem sau sã vadã rostul actiunilor noastre, dar înscrierile pentru tabãra ne-au demonstrat cã acesta este un subiect de care tinerele sunt interesate si despre care ele vor sã afle mai multe. Prin urmare, ne bucurãm sã vedem cã initiativa noastrã a fost bine primitã de grupul de oameni pe care încercãm sã-l ajutãm si sperãm ca cei ce aleg sã ne critice si inclusiv sã ne ameninte prin diverse medii de comunicare sã realizeze cã nu suntem o entitate obscurã ce doreste sã rãpeascã valorile României, ci suntem niste tineri ce nu vor sã renunte la viitorul acestei tãri si vor sã îl îmbunãtãteascã.

Controversele legate de tabãrã au fost stârnite fie de idee, fie de alte proiecte FLEX Alumni ce au nemultumit anumite grupuri, fie de faptul cã e foarte usor sã îti imaginezi cã o persoanã care vede diferit societatea fatã de tine este un inamic. Noi nu gândim astfel, iar în tabãrã vom încuraja dezbaterea mai multor puncte de vedere, nu doar a propriilor noastre opinii si convingeri. Sperãm ca acesti oameni care ne criticã sã reuseascã în final sã ne vadã fix ca ceea ce suntem: niste tineri ce cautã sã fie activi în societate. De asemenea, îndemnãm la respect si tolerantã, nu la amenintãri si jigniri, în orice mediu de comunicare aleg sã se exprime. Noi nu am jignit, nu am acuzat si nici nu o vom face.

Agenda integralã a evenimentului este disponibilã si online: http://americancouncils.ro/girl-up-camp/despre/

Evenimentul este organizat cu sprijinul DJST Covasna, în virtutea unui parteneriat de traditie. DJST Covasna, prin compartimentul Tineret Tabere, a sustinut si facilitat promovarea si implementarea programului FLEX în România, Sfântul Gheorghe fiind primul oras în care programul FLEX a fost prezentat, în primul an de implementare. DJST Covasna este partenerul logistic al acestui eveniment, si nici DJST Covasna si nici Ministerul Tineretului si Sportului (MTS) nu au contribuit la conceptul sau tematica taberei.

Sprijinul pentru acest proiect a fost oferit partial de cãtre Programul de Granturi al FLEX Alumni, care este finantat de cãtre Biroul Educational si Cultural (ECA) al Departamentului de Stat si administrat de Consiliile Americane Pentru Educatie Internationalã. Opiniile exprimate în contextul acestui eveniment sunt strict ale organizatorilor (FLEX Alumni Romania) si nu reprezintã în mod necesar pozitiile ECA, DJST Covasna, MTS sau ale Consiliilor Americane Pentru Educatie Internationalã.

• Echipa de organizare: Ioana Plesea, Irina Novac, Dorotheea Arustei, Cristian Diaconu, Alecsandra Dragomir, Eliza Bob, Andreea Pasãre