Sunt bani pentru bazar, târgul auto, asfaltare si canalizare!

Veniturile totale realizate la bugetul local al municipiului Vaslui la data de 30 iunie 2018 au fost de 65,4 milioane de lei. Numai din taxe si impozite locale s-au încasat la visteria localã 18 milioane de lei, ceea ce înseamnã un grad de realizare de 116,85%. În sedinta de astãzi a CL Vaslui se va repartiza suma de 7,3 milioane de lei pentru mai multe investitii. Banii vor fi alocati pentru bazar si târgul auto, amenajarea de retele de canalizare, alimentare cu energie electricã si refacerea infrastructurii rutiere în mai multe zone ale orasului.

La data de 30 iunie 2018, veniturile bugetului general al municipiului Vaslui se ridicau la suma 65,4 milioane de lei. La aceeasi datã, cheltuielile bugetului local erau in valoare de 50,2 milioane de lei. La finalul primului semestru din anul curent, contul de executie al bugetul local inregistreazã la venituri suma de 57,9 milioane lei, iar la cheltuieli, 43,7 milioane lei. De asemenea, contul de executie al bugetului institutiilor publice si activitãtilor finantate integral sau partial din venituri proprii avea la venituri suma de 7,5 milioane lei, iar la cheltuieli, 6,5 milioane lei. Potrivit proiectului de hotãrare privind aprobarea executiei bugetare, care va fi aprobat in sedinta Consiliului Local (CL) Vaslui de vineri, 27 iulie, veniturile la bugetul local s-au realizat in procent de 101,81%. Veniturile din impozite si taxe locale s-au realizat in procent de 116,85%, ceea ce inseamnã incasãri realizate in valoare de 18 milioane de lei. Veniturile din cotele defalcate din impozitul pe venit s-au realizat in procent de 94,90% (incasãri realizate de 16,4 milioane de lei), iar sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate sau realizat in procent de 96,48% (incasãri realizate de 20,4 milioane lei). Cheltuielile bugetare s-au realizat in procent de 68,64%, structurate pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare. Pentru trimestrul II al anului 2018, au fost prevãzute cheltuieli la nivelul bugetului local in sumã de 63,7 milioane, din care au fost efectuate plãti in sumã de 43,7 milioane lei.

7,3 milioane de lei pentru investitii

Tot in sedinta CL Vaslui de vineri, consilieri locali vor aproba proiectul de hotãrare privind repartizarea excedentului bugetului local al municipiului Vaslui inregistrat la 31 decembrie 2017. Repartizarea are in vedere asigurarea fondurilor necesare pentru sustinerea plãtilor sectiunii de dezvoltare si mentinerea echilibrului bugetar. Este vorba despre redistri – buirea excedentului bugetar, in sumã de 7,3 milioane lei, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2018, pe mai multe sectiuni. Astfel, capitolul ‘Locuinte, servicii si dezvoltare publicã’ primeste 4.582.601 lei, in urmãtoarea structurã: amenajare platformã bazar si targ auto – 3.500.000 lei, ‘Retea apã potabilã, retea canalizare menajerã si retea canalizare pluvialã, zona Centru Est Inferior, str. Gh. Lazar’ – 750.000 lei. ‘Alimentare cu energie electricã locuinte individuale si colective, inclusiv iluminat public’ pe strãzile Vasile Cataramã, Aurel Vlaicu, general Vasile Milea si Ion Adam – 332.601 lei. De asemenea, capitolul ‘Transporturi’ primeste 2.791.026,81 lei, in urmãtoarea structurã: sistematizare verticalã si reabilitarea elementelor arhitecturale cuprinse intre str. Costachi Negri (Sinagogã) si str. Husului – 1.833.627 lei, refacere imbrãcãminte rutierã zona locuinte Gara IV – 884.985 lei si refacere imbrãcãminte rutierã zona Cartierului 13 Decembrie – 72.413 lei.