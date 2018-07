Studenti bârlãdeni, pe locul IV la Campionatul European Universitar de Rugby 7

Patru rugbisti din Bârlad, toti studenti la Universitatea Ecologicã Bucuresti si care fac parte din echipa care a cîstigat Campionatul National Universitar de Rugby 7, au reusit, alãturi de ceilalti componenti ai echipei, sã se claseze pe locul IV la Campionatul European Universitar, desfãsurat în weekend la Coimbra, Portugalia.

Echipa de rugby in 7 a Universitãtii Eco logice Bucuresti a participat, intre 25 si 27 iulie, la Campionatul European Universitar de Rugby 7, gãzduit de Coimbra, Portugalia. Lotul format din cei 13 studenti romani ce practicã sportul cu balonul oval, dintre care patru provin din Barlad, a reprezentat Romania dupã ce, la inceputul lunii iunie, a cucerit pentru a treia oarã consecutiv medalia de aur la Campionatul National Uni – versitar de Rugby 7. În cele trei zile ale competitiei, echipa Universitãtii Ecolo – gice a intalnit pe teren echipe similare din Portugalia, Italia, Franta, Spania si Germania, in final clasandu-se pe locul IV, ca si la editia din 2017. Barlãdenii care au fãcut parte din lot sunt Alexandru Tiglã si Ionut Balaban (CSM Stiinta Baia Mare), Cosmin Alexandru Iliutã (CSM Bucuresti) si Daniel Boicu (Centrul National Olimpic de Pregãtire pentru Tineret Bucuresti). Alãturi de acestia, din echipa deplasatã la Coimbra mai fac parte si sportivii Ionitã Nistor, George Croitoru, Antonio Savo, Dan Carlescu, Ionut Coman, Alexandru Porojan, Raoul Andrei Paxaman, Marius Chiriac si Alexandru Lupu. Rugbistii romani au debutat cu o victorie in fata celor de la Institutul Tehnologic din Karlsruhe (Germania), la finele partidei fiind inregistrat scorul de 48-0. Au pierdut insã meciul urmãtor, respectiv partida jucatã in compania sportivilor de la Universitatea Rennes 2 (Franta), scor final 0-27, pentru ca, in a treia partidã, cea impotriva Institutului Tehnologic din Aachen Rhine-Westphalia (Germania), sã invingã cu scorul de 28-7. În cea de-a doua zi, romanii au remizat cu adversarii de la Universitatea Coimbra (Portugalia) cu scorul de 19-19, dupã care au cedat in fata celor de la San Jorge (Spania), scorul final 19-7. Iar in partida disputatã in compania sportivilor de la Universitatea din Parma (Italia), romanii au invins cu scorul de 19-7. Nu in ultimul rand, in meciul impotriva Universitãtii Porto (Portugalia), romanii au castigat cu scorul de 24-5, victoria dandu-le dreptul sã joace in finala pentru locurile 3-4 cu Universitatea San Jorge (Spania). Din pãcate, la fluierul final al arbitrului, tabela de marcaj arãta scorul 14-7 in favoarea spaniolilo, romanii clasandu-se pe locul IV, la fel ca si la editiile din 2016 si 2017.