Stimulente guvernamentale pentru absolventii de 10 la Evaluare si Bacalaureat

Absolventii de gimnaziu si de liceu care au avut media maximã la Evaluarea Nationalã si Bacalaureat vor primi câte un stimulent financiar în valoare de 1.000 lei, respectiv 3.000 lei, de la Guvern. Se doreste astfel recompensarea elevilor care demonstreazã cã fac performante scolare înalte.

Pe site-ul Ministerului Educatiei a fost pus in dezbatere publicã un proiect de Hotãrare de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolventilor care au obtinut media 10 la Evaluarea Nationalã 2018 pentru absolventii clasei a VIII-a si la examenul national de Bacalaureat 2018. Potrivit actului normativ, viitorii liceeni vor primi cate 1.000 de lei, in timp ce absolventii de liceu cate 3.000 de lei. Mãsura ar urma sã se aplice doar in cazul absolventilor de gimnaziu din promotia 2018 si a celor de liceu care au sustinut Bac-ul in sesiunea iunie-iulie. La nivelul judetului Vaslui, stimulente a cate 3.000 de lei ar urma sã primeascã doar o tanãrã. Este vorba despre Andreea Georgiana Popa, care a absolvit cursurile Liceului Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ Vaslui, specializarea Stiinte sociale. În ceea ce-i priveste pe beneficiarii stimulentelor in valoare de 1.000 de lei, vorbim despre sapte adolescenti din mediul urban. Este vorba despre Iasmina Andreea Anghelutã, de la Scoala ‘Mihai Eminescu’ Vaslui, Paula Bianca Dobandã, de la Scoala ‘Vasile Alecsandri’ Vaslui, Parascheva Rosu, de la Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ Vaslui, Rãzvan Andrei Grecu, de la Colegiul National ‘Cuza Vodã’ Husi, Paula Adelina Petrea, de la Scoala ‘Anastasie Panu’ Husi, si Ana Stoleriu, de la Colegiul National ‘Gheorghe Rosca Codreanu’ Barlad. Potrivit proiectului de Hotãrare de Guvern, sumele de bani ce vor fi acordate ca stimulente se vor aloca din bugetul pe anul 2018 al Ministerului Educatiei, titlul 57.02 ‘Ajutoare sociale’, capitolul 65.01 ‘Învãtãmant’, lista beneficiarilor si modalitatea de acordare a banilor urmand sã fie aprobate prin ordin de ministru. La nivel national, 139 absolventi de liceu si 345 absolventi de gimnaziu se numãrã printre beneficiarii stimulentelor financi – are, oficialii Ministerului Educatiei apre – ciind cã, fiind vorba de tineri cu rezultate remarcabile la invãtãturã, care au toate sansele sã facã performantã si la facultate, respectiv la liceu, respectivul bonus le este util in dezvoltarea lor ulterioarã. De mentionat cã, in 2017, de aceste stimulente financiare au beneficiat nouã adolescenti din Barlad si Vaslui: trei absolventi de liceu si sase absolventi de gimnaziu.