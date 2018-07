Statistica oficialã din România, la ceas aniversar!

vineri, iulie 13, 2018, 3:00

Pe 12 iulie, Statistica oficialã din România a marcat împlinirea a 159 de ani de existentã neîntreruptã. Pentru Directia Judeteanã de Statisticã Vaslui, data de 12 iulie are o dublã semnificatie, marcând si o jumãtate de secol de statisticã în judet.

În 12 iulie 1859, prin Ordonanta domneascã 276, unul din primele decrete ale lui Al. I. Cuza, domnitorul care a pus bazele fãuririi Romaniei moderne, a fost infiintat Oficiul Central de Statisticã. Institutie cu un rol primordial in pãstrarea unei imagini fidele a transformãrilor produse in societatea romaneascã, actualul Institut National de Statisticã si directiile judetene au o importantã deosebitã in stabilirea politicilor publice si programelor sociale care sã conducã la dezvoltarea durabilã si armonioasã a societãtii romanesti. Printre motivele care fac din Statisticã o stiintã de primã necesitate se numãrã cel cã ne ajutã sã intelegem, cantitativ si calitativ, realitatea vãzutã ca succesiune de evenimente intamplate si stãri si, in perspectivã, permite formularea unor strategii destinate tuturor utilizatorilor acestora, dar si mãsurarea, pe termen scurt, mediu si lung, a utilitãtii si eficacitãtii acestor strategii, precum si construirea de modele si proiectii de viitor. În plus, datele statistice colectate contribuie la informarea corectã si exhaustivã a opiniei publice. Avand in vedere aceste aspecte, se poate concluziona cã Statistica oficialã este un vehicul pentru promovarea ideilor noi, care modificã benefic toate aspec tele care guverneazã societatea romaneascã. ‘În acesti 159 de ani de activitate neintreruptã, Institutul National de Statisticã a reusit sã imprime imaginea unei institutii citale pentru cunoasterea indicatorilor micro si macro economici pe baza cãrora se realizeazã politicile publice ce stau la baza guvernãrii. Statistica are o deosebitã impor tantã intr-o lume in care raporturile si interdependentele sunt tot mai complexe, pentru ca dinamica cu care se produc evenimentele sã nu ne ia prin surprindere. Trebuie sã fim mandri de faptul cã munca noastrã nu se terminã niciodatã si, prin datele colectate si prezentate, avem un rol important, cu atat mai mult cu cat permanent facem eforturi pentru a aduce institutia la un nivel superior, pentru a satisface exigentele si nevoile tututor utilizatorilor. La 159 de ani de statisticã oficialã in Romania, imi revine plãcerea si onoarea de a adresa calde urãri fostilor si actualilor statisticieni ai INS, colegilor mostri din directiilor teritoriale de statisticã, precum si colectivului Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, pentru activitatea fructuoasã de panã acum si pentru colaborarea viitoare. Aceleasi urãri se indreaptã si cãtre colaboratori sau raportori si, de asemenea, cãtre toti cei care ne urmãresc si gãsesc un sprijin in activitatea pe care o desfãsurãm’, a declarat Teodor Iancu, directorul executiv al DJS Vaslui, cu ocazia sãrbãtoririi a 159 de ani de statisticã oficialã in Romania. Prezent la manifestare, prefectul judetului, Eduard Popica, a tinut la randu-o sã- i felicite pe statisticienii vasluieni: ‘Avand in vedere istoricul si insemnãtatea acestei institutii, vã multumesc pentru activitatea desfãsuratã, activitate care ne ajutã si pe noi, cei din Institutia Prefectului, in actiunile pe care le avem de indeplinit in slujba locuitorilor acestui judet’. ‘Sunteti angajatii unei institutii demne de respect. Nu trebuie uitat cã actul de nastere a Romaniei moderne a inceput prin aceastã mãsurã a domnitorului Cuza, de infiintare a Oficiului Statisticii, o institutie discretã, dar foarte importantã pentru societate. Vã felicit, din partea conducerii Consiliului Judetean Vaslui, pentru munca depusã, pentru eforturile fãcute de angajatii acestei directii pentru obtinerea si prezentarea datelor necesare bunului mers al economiei si societãtii si vã urez la multi ani si multe succese in activitate’, a spus Vasile Mariciuc, vicepresedintele CJ.