Stagiile de internship ale elevilor si studentilor sunt recunoscute prin lege

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat proiectul de lege privind Internship-ul, care îi vizeazã pe tinerii de cel putin 15 ani, care vor putea lucra pentru firme sau entitãti publice în baza unor contracte de internship, potrivit unui act normativ care tocmai a apãrut în Monitorul Oficial si care se va aplica din luna august.

Scopul noului act act normativ ce stipuleazã internship-ul, asa cum se aratã in nota de fundamentare, este sã le usureze tinerilor intrarea pe piata muncii. În programul de internship, a cestia ar dobandi nu doar cunostinte teoretice si practice, experientã profesionalã, dar ar fi inclusiv plãtiti pentru asta. Spre deosebire de stagiile obisnuite de practicã, care de cele mai multe ori nu se desfãsoarã pe hartie, internshipul ar pre supune un angajament serios atat din partea in ternului, cat si din partea organizatiei gazdã. Pe rioada in care se face internshipul va fi consi deratã vechime in muncã si, dupã caz, in spe cialitate. Un program de internship poate repre zenta un start de succes in carierã, o modalitate excelentã pentru a cãpãta experientã practicã, sansa de a cunoaste profesionisti din domeniu si de a interactiona cu oameni cu pasiuni comune. Contractele de internship vor fi accesibile tinerilor ce au cel putin 16 ani, iar in cazul in care existã acordul pãrintilor sau cel al tutorilor acest lucru va fi posibil incã de la 15 ani. Durata timpului de muncã pentru un intern, pentru a desfãsura activitate in baza unui contract de internship, este de maximum 40 de ore pe sãp tãmana, respectiv de maximum 30 de ore pe sãp tãmanã, dar nu mai mult de 6 ore pe zi, pentru internii cu varsta sub 18 ani. Legea urmeazã sã intre in vigoare in 30 de zile de la promulgarea acesteia in Monitorul Oficial. Trebuie spus cã unii angajatori pun pe pri mul loc implicarea tinerilor, in special a studen tilor si proaspãt absolventilor, in programe de Internship, pe care le vãd ca pe o rampã de lan sa re in carierã, iar uneori le acordã chiar mai mul tã importantã decat programelor de specia lizare a studiilor. Pentru cã un alt fel de experi entã anterioarã nu existã in cazul tinerilor, aceste programe suplinesc lipsa unui loc de muncã anterior si spun despre candidat ca este determinat, serios si, mai ales, interesat de domeniul de lucru cu pricina. Adaugarea unui program de internship in CV poate oferi oferi un avantaj extrem de important in fata celorlalti candidati la primul job.