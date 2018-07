Simpozion international dedicat arheologiei didactice, la Vaslui

În luna noiembrie, Vasluiul va fi gazda primei editii a Simpozionului International de Arheologie Didacticã, eveniment organizat de Inspectoratul Scolar Judetean care va marca, astfel, un moment jubiliar – jumãtate de veac de la înfiintarea inspectoratelor scolare. Lucrãrile ce vor fi prezentate vor fi publicate în primul numãr al Revistei Române de Arheologie Didacticã, publicatie editatã tot de ISJ Vaslui.

La initiativa prof. Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui, aici va fi organizat in premierã nationalã Simpozionul International de Arheologie Didacticã. Prin manifestarea organizatã de ISJ in luna noiembrie, se doreste marcarea a 50 de ani de la infiintarea Inspectoratelor Scolare, in forma lor modernã, dar si Anul Centenarului Marii Uniri. Arheologia didacticã este un concept novator, dar cu rãdãcini adanci in traditie, inventat pentru a rãspunde unei nevoi intense de recuperare a ceea s-a pierdut si de reintroducere in circuitul valorilor spirituale, cu focalizare pe cele didactice, a unor idei, metode, procedee si proceduri, a unor aplicatii care au fost mult prea repede si pe nedrept date uitãrii. ‘În graba de a schimba mult prea repede si radical totul, au dispãrut manuale excelente, dar cu o duratã de viatã extrem de redusã, s-au pierdut metode, munca asiduã a unor specialisti nationali extrem de talentati a fost inlocuitã cu produse de import de o calitate, cel mai adesea, indoielnicã si, in orice caz, nereprezentative pentru acest spatiu spiritual. Arheologia didacticã reprezintã, asadar, un demers de recuperare si reintroducere in circuitul valorilor fie a unor secvente, fie a unor opere pedagogice si didactice integrale. Ca orice activitate stiintificã, arheologia didacticã presupune o muncã de cercetare sustinutã, santierele sale fiind, in general, bibliotecile, fondurile speciale, muzeele care adãpostesc tezaure nu numai din metale pretioase, ci si tezaure de gindire’, a declarat prof. Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui. Simpozionul International de Arheologie Didacticã – editia I, se va desfãsura la Vaslui, avind ca datã preconizatã 16 noiembrie 2018. Aceastã primã editie va fi organizatã pe cinci mari axe: Axa 1 – Învãtãmant prescolar, Axa 2 – Învãtãmant primar, Axa 3 – Învãtãmant secundar, Axa 4 – Învãtãmant universitar si Axa 5 – Educatie nonformalã. ‘Fiind primul santier de arheologie didacticã pe care il inaugurãm, nu vom fixa repere temporale precise sau teme stricte, dar putem sugera studierea, prezentarea si readucerea in atentia lumii pedagogice, de exemplu, a abecedarelor vechi, pornind poate chiar de la cel al lui Ion Creangã, a metodelor si manualelor de limbi moderne din perioada interbelicã sau postbelicã, a manualelor de stiinte si a metodelor in care acestea erau predate’, a explicat prof. Gabriela Plãcintã. Organizatorii manifestãrii au intentia fermã de a inmãnunchea aceastã strãdanie de recuperare a unui tezaur de gindire in primul numãr al Revistei Romane de Arheologie Didacticã, revistã editatã tot de ISJ Vaslui, o publicatie indexatã EBSCO si care va putea fi studiatã pe site-ul propriu http://nelpae.ro/rrad. Lucrãrile propuse spre publicare vor fi riguros analizate de un Comitet stiintific. ‘Foarte multe elemente de tezaur pe care arheologia didacticã isi propune sã le readucã la suprafatã, in centrul atentiei, contin metode excelente pentru cultivarea si acordul fin al abilitãtilor de diferite specializãri, pentru cã, in alte vremuri, scoala era mult mai conectatã la viata de zi cu zi si mult mai constientã de realitatea cã ‘Non scholae sed vitae discimus’ (Nu invãtãm pentru scoalã, ci pentru viatã)’, a adãugat inspectorul general al ISJ Vaslui, prof. Gabriela Plãcintã.