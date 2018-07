Sfintii Apostoli Petru si Pavel, modele în care toti ne putem regãsi

luni, iulie 2, 2018, 3:00

Sfintii Apostoli Petru si Pavel, ocrotitorii Catedralei Episcopale din Husi, au fost sãrbãtoriti într-un mod aparte la Husi. Sfânta Liturghie de hram a fost oficiatã de Înaltpreasfintitul Pãrinte Mitropolit Teofan, alãturi de Preasfintitul Pãrinte Ignatie, Episcopul Husilor, de Preasfintitul Pãrinte Macarie, al românilor ortodocsi din Europa de Nord, si de Preasfintitul Pãrinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei si Rãdãutilor, înconjurati de un sobor de preoti si diaconi din care au fãcut parte pãrintii consilieri de la Centrul Eparhial, pãrintii protopopi, stareti si alti invitati.

Sfanta Liturghie a fost sãvarsitã pe podiumul special amenajat in curtea Catedralei Episcopale, iar rãspunsurile la stranã au fost date de grupul psaltic ‘Sfantul Ierarh Grigorie Palama’ al preotilor din protopopiatul Vaslui. În cuvantul de invãtãturã rostit cu acest prilej, Înaltpreasfintitul Pãrinte Mitropolit Teofan a indemnat pe cei prezenti sã se regãseascã in chipurile de sfintenie ale Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, ßpentru a incerca sã ne inscriem pe aceeasi cale pe care au bãtãtorit-o ei’: ßDacã esti bogat, poti privi la Sfantul Pavel, care apartinea unei familii bogate, ce l-a trimis la scoli inalte, si vei vedea cã bogat fiind, poti sã nãdãjduiesti in Împãrãtia Cerurilor. Esti sãrac, il ai in fata ta pe Sfantul Petru, om sãrac, sãrman pescar de pe Marea Galileii. Esti invãtat, te regãsesti in chipul de sfintenie a Sfantului Pavel, care ii uimea pe contemporani prin multa sa invãtãturã. Esti om obisnuit, nu cu prea multã carte, il ai in fata ta pe Sfantul Petru, care era un om obisnuit, fãrã carte multã, dar cu ravnã imensã pentru Dumnezeu. (…) Dacã esti om cu multã credintã, il rogi pe Dumnezeu sã se implineascã in viata ta ce a spus Sfantul Pavel, cã nu mai trãieste el, ci Hristos tãieste in el. Esti indoielnic in credintã, nu deznãdãjdui, cãci il ai in fata ta pe Apostolul Petru, care s-a indoit panã la a-L tãgãdui pe Domnul Hristos, dar a plans cu amar si a dobandit Taina Cãintei si a fost reprimit de Domnul. (…) Esti om cuprins de deznãdejde, il ai pe Sfantul Petru care a spus cã Hristos, dupã Înviere, a coborat in cele mai de jos ale pãmantului ca sã vesteascã celor de acolo Taina Împãrãtiei. Si in iadul deznãdejdii tale poate sã coboare Dumnezeu, asa cum coboarã ploaia pe pãmant, ca sã te ridice pe tine in Taina Împãrãtiei Sale! (…) Putem sã ne regãsim in Sfintii Apostoli Petru si Pavel care ne-au lãsat viata lor si bogãtia cuvintelor lor din care sã ne hrãnim asa cum suntem chemati acum sã ne hrãnim din Taina Sfintei Liturghii.’ Numerosi credinciosi au participat la slujbã, cu toate cã ploaia torentialã care a inceput in timpul Sfintei Liturghii a fãcut lucrul acesta foarte dificil. A fost insã doar prilejul pentru a se putea observa perfecta comuniune intre ierarhi, cler si popor, cãci, la invitatia expresã a Pãrintelui Episcop Ignatie, intai copiii, apoi toti cei care nu au reusit sã gãseascã un adãpost, au urcat pe scenã, asezandu-se in jurul altarului pe care s-a slujit Sfanta Liturghie. S-a realizat astfel imaginea fireascã a Bisericii: clerul si poporul uniti si gravitand in jurul Sfantului Potir. La finalul Sfintei Liturghii, Pãrintele Episcop Ignatie a multumit Ierarhilor prezenti, oficialitãtilor, prezentandu-lin mod special pe ministrul secretar de stat Victor Opaschi membrilor Adunãrii Eparhiale a Episcopiei Husilor, precum si tuturor crestinilor prezenti: ßL-ati primit pe Hristos prin Sfanta Împãrtãsanie, si vã multumesc, pentru cã aceasta este participarea realã la Sfanta Liturghie, aceasta este Biserica cea vie, atunci cand noi ne impãrtãsim, cand il primim pe Hristos!’ Dupã Sfanta Liturghie, ministrul secretar de stat Victor Opaschi a remarcat suflul nou si dinamica vietii bisericesti din Episcopia Husilor, felicitandu-l pe Ierarhul Husilor si asigurand pe toti cei prezenti de o permanentã conlucrare.

Icoana relicvar a Sfintilor Apostoli Petru si Pavel si racla Sfintei Chiriachi, prezentate credinciosilor

Cu binecuvantarea Preasfintitului Pãrinte Ignatie, Episcopul Husilor, a fost realizatã o icoanã relicvar ce ii reprezintã pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel alãturi de Sfanta Mare Mucenitã Chiriachi si Sfantul Voievod Stefan cel Mare, ocrotitorii Catedralei Episcopale din Husi. Aceastã icoanã reprezentativã contine si o pãrticicã din moastele Sfantului Apostol Petru si va rãmane permanent in Catedrala Episcopalã din Husi spre inchinare. Tot in cinstea ocrotitorilor Episcopiei Husilor, la initiativa Preasfintitului Pãrinte Ignatie a fost restauratã racla istoricã a Sfintei Mari Mucenite Chiriachi, obiect de patrimoniu ce va fi expus de acum inainte, datoritã fragilitãtii sale, la Muzeul Eparhial din Husi. Totodatã, va fi realizatã o copie fidelã a acesteia, la dimensiuni mai mari, care va adãposti mana stangã a Sfintei Mari Mucenite Chiriachi, expusã spre inchinare. Moastele Sfintei Chiriachi au fost aduse in anul 1787 de cãtre Episcopul Iacob Stamati la Catedrala Episcopalã din Husi, de la Muntele Athos. Chivotul din argint in care s-au pãstrat (foto) dateazã din anul 1790, fiind donat, la indemnul Episcopului Iacob Stamati, de familia ofiterului rus Alexie Srebriacov, inmormantat langã Catedralã, spre pomenirea acestuia.