Scoala Bãlteni, inclusã în proiectul «O sansã egalã pentru toti»

marți, iulie 24, 2018, 3:00

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã EURONEST a lansat proiectul „O sansã egalã pentru toti. Educatie inclusivã în unitãtile scolare”, în valoare de aproape 6,4 milioane lei, în cadrul cãruia se vor lua mãsuri de reducere a abandonului scolar si îmbunãtãtire a participãrii la cursuri în rândul elevilor de la 3 scoli gimnaziale din judetele Vaslui, Iasi si Bacãu. Scoala din Bãlteni, inclusã în program, va beneficia, printre altele, de dotarea cu camere de supraveghere, reabilitarea acoperisului, dotarea unui laborator de informaticã, dar si de un nou parc de joacã, în locul celui existent.

Continuã eforturile Consiliului Judetean Vaslui de prevenire si reducere a abandonului solar si promovarea accesului egal la invãtãmantul de masã al tuturor copiilor, in special din mediul rural. Pe langã programele implementate, cum ar fi ‘Scoala te face OM’ si ‘Toti copiii la grãdinitã’, CJ Vaslui, prin intermediul ADI EURONEST, organism din care face parte, va contribui la implementarea unui nou proiect, ‘O sansã egalã pentru toti. Educatie inclusivã in unitãtile scolare’. Avand o valoare totalã de 6,398 milioane lei, din care 5,439 milioane lei, finantare europeanã prin FEDR, proiectul are ca grup tintã 1.180 de copii din mediul rural aflati in risc educational. Trei scoli, din Bãlteni, judetul Vaslui, Lipova, judetul Bacãu, si Sipote, judetul Iasi, au fost selectate pentru a participa a acest proiect, in cadrul cãruia vor fi achizitionate douã microbuze scolare si 1.000 de pachete cu imbrãcãminte si incãltãminte, precum si alte 1.180 pachete cu obiecte de igienã personalã, ce vor fi distribuite copiilor. În perioada de imple – mentare a proiectului, panã in mai 2021, vor fi acordate burse in valoare de cate 100 de lei pe perioade variind intre o lunã si maxim 24 de luni, cei mai buni 25 de copii din fiecare an de studiu din ciclul gimnazial de la fiecare scoalã urmand a fi recompensati cu premii. De asemenea, 750 copii vor putea participa la excursii sau tabere gratuite si alti 1.000 de copii, la clubul de varã. Mai mult, scolile vor fi reabilitate si dotate. În cazul Scolii de la Bãlteni, acoperisul va fi reparat, actualul parc de joacã va fi reamenajat, laboratorul de informaticã va fi cablat electric si va fi dotat cu 16 laptopuri si 3 imprimante. În plus, vor fi montate camere de supraveghere, pentru ca unitatea sã indeplineascã standardele de sustinere a examenelor de evaluare nationalã, iar elevii sã nu mai fie nevoiti sã se deplaseze in acest sens la alte unitãti scolare. Nu a fost uitat nici procesul de invãtãmant, la Bãlteni urmand a fi implementat un program de tipul ßScoalã dupã scoalã’, vor fi derulate activitãti informative, dar si cursuri educationale extrasco – lare de limbi strãine sau calculator. Mai mult, cadrele didactice vor putea participa gratuit la programe de dezvoltare de competente didactice si cursuri de dezvoltare a capacitãtii profesionale. ‘Investitia in educatie repre – zintã o investitie in viitor. Mã bucur cã Vasluiul participã, alãturi de alte judete din zona Moldovei, la un astfel de program si sperãm ca acest proiect sã fie implementat cu succes. Ne dorim sã mai scriem si sã mai implementãm astfel de proiecte, fie in cadrul Asociatiei EURONEST, fie in colaborare cu autoritãtile locale sau cu institu – tiile implicate in viitorul copiilor nostri’, a declarat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui, cu ocazia lansãrii proiectului.