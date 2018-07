Sapte rugbisti bârlãdeni, «în vizor» pentru World Rugby U20 Trophy

miercuri, iulie 18, 2018, 3:00

Cel de-al doilea cantonament organizat de Federatia Romanã de Rugby (FRR) in aceastã varã pentru categoria de varstã U20 inainte de U20 World Rugby Trophy (28 august9 septembrie) se desfãsoarã la Complexul Sportiv Navasart Snagov, judetul Ilfov, intre 15- 20 iulie. În total, au fost convocati 34 de jucãtori inclusi in lotul lãrgit, care activeazã in tarã si strãinãtate. Dintre acestia, sapte sunt barlãdeni, fie legitimati la Clubul Sportiv Scolar Barlad si/sau Rugby Club Barlad, fie la alte cluburi din Super Ligã sau Divizia Nationalã de Seniori. Este vorba despre Robert Murariu (linia a III-a, recent transferat la SCM Gloria Buzãu), Rãzvan Belehuz (linia a III-a, Barlad), Vlad Leica (jucãtor pe centru, recent transferat la SCM Gloria Buzãu), Codrin Bercu (jucãtor pe centru, transferat de la CSM Bucuresti la ACS Tomitanii Constanta), Cosmin Iliutã (jucãtor pe centru, CSM Bucuresti), Alexandru Crãciun (fundas, recent transferat la SCM Gloria Buzãu) si Stefan Iancu (linia a II-a, CSM Bucuresti). Trebuie spus cã Stefan Iancu este originar din comuna Suletea, insã a fost adoptat’ de Barlad, intrucat si-a inceput cariera rugbisticã tot la Clubul Sportiv Scolar Barlad. Ceilalti jucãtori convocati la lot sunt de la SCM Gloria Buzãu, CSS2 Baia Mare, Universitatea Cluj, CSM Bucuresti, ACS Tomitanii Constanta, CSA Steaua, CS Dinamo, CSM Stiinta Baia Mare, Timisoara Saracens, CS Olimpia, CT Dinicu Golescu si Centrul National Olimpic de Pregãtire pentru Tineret. Sportivii sunt coordonati de antrenorii Danie de Villiers, Daniel Carpo si Marcel Mihalache, kinetoterapeutul Alin Grigoras, medicul Vlad Ilie si managerul Silvian Ionitã. Romania U20 va participa intre 28 august9 septembrie la World Rugby U20 Trophy, a doua competitie valoricã din lume la aceastã categorie de varstã. Stejãreii fac parte din Grupa A si vor intalni in grupã Namibia (28 august, ora 14.00), Samoa (1 septembrie, ora 14.00) si Hong Kong (5 septembrie, ora 10.00). Competitia va avea loc pe Stadionul Arcul de Triumf’ din Bucuresti. De mentionat cã, intre 3-8 iulie, a avut loc primul stagiu de pregãtire in ve derea competitiei internationale. Atunci, au fost convocati nouã barlãdeni. Este vorba despre Vlad Anghel, Stefan Iancu, Iustinian Panaite, Robert Murariu, Rãzvan Belehuz, Vlad Leica, Cosmin Iliutã, Codrin Bercu si Alexandru Crãciun.