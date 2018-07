Salariul mediu net în sectorul servicilor este de 2.409 lei

miercuri, iulie 18, 2018, 3:00

La sfarsitul lunii aprilie, in judetul Vaslui se inregistra un numãr total de 56.231 salariati. Fatã de aprilie 2017, cand in campul muncii activau 54.460 salariati, cresterea a fost de 3,2%. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, in aprilie 2018, castigul salarial mediu brut a fost de 3.560 lei. Peste medie s-a castigat in servicii (4.001 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii, cu 2.812 lei, si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã, cu 2.898 lei. În aceeasi lunã, castigul salarial mediu net a fost de 2.148 lei. Peste medie sa castigat in servicii (2.409 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii, cu 1.717 lei, si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã, cu 1.724 lei. Potrivit datelor statistice, numãrul mediu al pensionarilor de asigurãri sociale de stat in trimestrul I 2018 a fost de 81.946 persoane, fatã de trimestrul I 2017 – cand erau in platã 81.774 persoane. Astfel, unui pensionar ii revin 0,68 salariati. Pensia medie lunarã a pensionarilor de asigurãri sociale de stat a fost in trimestrul I 2018 de 890 lei, in crestere cu circa 9% fatã de aceeasi perioadã din anul precedent (818 lei).