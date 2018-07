Rugbistul Stefan Cucos, transferat la CSM Bucuresti

Bârlãdeanul Stefan Gabriel Cucos, legitimat la ACS Tomitanii Constanta, face trecerea de la Divizia Nationalã de Seniori la Super Ligã. Rugbistul a fost transferat la echipa CSM Bucuresti, cîstigãtoarea trofeului Cupa României 2018.

Cu putin timp inainte de inceperea sezonului competitional 2018-2019, incã un jucãtor de rugby barlãdean de valoare face trecerea la o echipã din primul esalon valoric. Dupã ce, la inceputul lunii, a fost anuntat transferul lui Ionut Balaban (22 ani) de la CS Dinamo Bucuresti la vicecampioana Romaniei la rugby, in spetã echipa CSM Stiinta Baia Mare, zilele trecute jucãtorul Stefan Gabriel Cucos (1,80 m si 80 kg) a fãcut trecerea de la Divizia Nationalã de Seniori (DNS) la Super Ligã. Legitimat la ACS Tomitanii Constanta, campioana DNS in sezonul 2017-2018, barlãdeanul care va implini 21 de ani in decembrie, s-a alãturat ßtigrilor’ dupã ce a fost transferat la CSM Bucuresti, castigãtoarea editiei 2018 a Cupei Romaniei. Rugbistul care la Constanta a activat ca jucãtor pe centru nu va fi singurul barlãdean legitimat la CSM Bucuresti. Acolo, sportivul va fi coleg de echipã cu alti patru barlãdeni, toti fosti ßabsolventi’ ai Centrului National Olimpic de Pregãtire a Juniorilor pentru Rugby in 7 din Barlad. Este vorba despre Cosmin Alexandru Iliutã (20 ani, aripã), Stefan Iancu (20 ani, linia a II-a), Andrei Toader (21 ani, linia a II-a) si Vasile Balan (26 ani, pilier). ßCSM Bucuresti continuã campania de transferuri si isi intãreste lotul pentru sezonul 2018-2019. Pe langã rugbistii deja consacrati adusi in aceastã varã (Florin Vlaicu – de la Steaua, George Oprea – de la Baia Mare si Tangimana Fonovai – de la Timisoara Saracens), ìtigriiî isi fac planuri pe termen mediu si isi asigurã viitorul. Astfel, CSM Bucuresti a ajuns la un acord cu Stefan Cucos, cistigãtor in DNS cu Tomitanii Constanta, in campionatul recent incheiat. Desemnat in decembrie 2017 de cãtre Federatia Romanã de Rugby ìcel mai bun jucãtor din Divizia A’, Cucos, 21 de ani, a bifat si prezente la echipa nationalã, ultimul meci jucat pentru tricolori fiind amicalul cu England Counties, din luna iunie a acestui an. Noul centru al ìtigrilorî a mãrturisit cã astepta oportunitatea de a evolua la o echipã precum CSM Bucuresti’, se aratã pe pagina de facebook a clubului bucurestean. ßSunt foarte fericit cã am ajuns aici si imi doresc enorm sã rãsplãtesc increderea oamenilor care m-au adus la CSM Bucuresti. Este un pas urias pentru mine, de la Divizia Nationalã, la SuperLigã, dar mã simt pregãtit sã fac fatã tuturor cerintelor’, a declarat sportivul din Barlad.