Rolul comunitãtii locale în prevenirea separãrii copilului de familie a constituit tema unui simpozion organizat sub egida Federatiei Nationale a Comunitãtilor Educative (FICE) România si a Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui, în comuna vasluianã Pãdureni. Evenimentul se subscrie misiunii celor douã entitãti din spectrul public si privat, într-o abordare comunã a educatiei si asistentei sociale, fiind organizat în cadrul unui schimb de experientã între FICE România si FICE Israel.

În judetul Vaslui si nu numai, numerosi copii continuã sã fie separati de familiile lor naturale sau expusi diferitelor forme de violentã ori excluziune socialã, iar actiunile centrate pe protectie si prevenire incã necesitã atentie si implicare sporitã. Sistemul de asistentã scialã a depus eforturi apreciabile pentru a face fatã situatiei, dar a devenit tot mai clar cã cel mai eficient mod de a realiza o schimbare este promovarea actiunilor ce permit copiilor sã rãmanã in familiile lor, nu sã ajungã in sistemul de protectie. Toate institutiile statului si organizatiile ce activeazã in plan national si international sunt de acord cã prevenirea este net superioarã protectiei. Scopul fundamental al serviciilor de prevenire a separãrii este acela de mentinere a copiilor in propriile familii, iar acest obiectiv poate fi atins printr-o colaborare profesionalã a serviciilor de asistentã socialã cu familiile aflate in situatii de risc, precum si printr-o abordare integratã a acestei problematici. Constientizarea societãtii cu privire la rolul si responsabilitãtile pe care le are in domeniul prevenirii separãrii copilului de familie sa poate fi realizatã doar prin implicarea realã si efectivã a reprezentantilor autoritãtilor locale si centrale, sens in care evenimentul a fost onorat de prezenta conducerii Consiliului Judetean Vaslui si a Institutiei Prefectuluijudetul Vaslui. Simpozionul a vizat abordarea globalã in vederea stabilirii unui set de mãsuri reale si concrete in prevenirea separãrii copilului de familie, precum si delimitarea si coeziunea rolurilor institutionale in atingerea acestui deziderat. Evenimentul a cuprins o serie de prezentãri stiintifice si practice ale reprezentantilor institutiilor de educatie si asistentã socialã din spectrul public si privat din Romania si Israel, bune practici in domeniu, dar si oportunitatea generãrii unui cadru de discutii si dezbateri pe tematica intalnirii, in scopul imbunãtãtirii eficientei si eficacitãtii activitãtii de prevenire de la nivel local. În egalã mãsurã, Simpozionul ‘Rolul comunitãtii locale in prevenirea separãrii copilului de familie’, alãturi de alte manifestãri stiintifice, contribuie la consolidarea parteneriatului initiat intre cele douã state de cãtre presedintele FICE Romania, in persoana profesorului Toma Mares, in urmã cu 20 de ani.

Despre FICE România

Federatia Internationalã a Comunitãtilor Educative Sectiunea RomaniaFICE Romania este organizatie neguvernamentalã, nonprofit a profesionistilor in educatie si protectie socialã, care activeazã pentru drepturile copiilor, indeosebi ale celor care cresc in afara familiei, la distantã de pãrinti, in conditii sociale dificile. Organizatia a fost infiintatã in 1990, implinind 25 de ani de activitate in 2015. Din organizatie fac parte cadre didactice, psihologi, sociologi, profesionisti in domeniul social, medici, ziaristi. De asemenea, activeazã ca voluntari studenti, elevi, pãrinti. FICE Romania este initiatoarea mai multor programe care s-au impus in mediul educational si in cel social, derulandu-se consecvent de mai multi ani, definind personalitatea organizatiei: Programul prelungit in scoalãasigurarea conditiilor pentru activitãti de tip Scoala dupã scoalã, atat prin amenajãri, dotãri, aprovizionare, cat si prin demersuri la nivel administrativ, concretizate in participare la elaborarea legislatiei in domeniu (partea aferentã din Legea Educatiei Nationale), precum si in colaborare cu autoritãtile locale Solidaritatea colegialãgesturi de sustinere din partea copiilor cãtre copii, prin colectare si dãruire de obiecte, ajutor la lectii, in organizarea unor activitãti extracurriculare etc. Bucuria lecturiifestival anual dedicat cãrtii pentru copii, intregit cu donatii pentru biblioteci scolare, contact cu autori, editori, promotori in domeniu Cunoaste si decideprograme complexe de formare si de informare asupra modului de viatã sãnãtos, a nocivitãtii consumului de substante interzise si abuzurilor de orice fel. FICE Romania activeazã in directia formãrii continue a membrilor sãi, prin stagii, schimburi de experientã, cursuri, dezbateri, proiecte la nivel local, regional si national, precum si prin colaborãri cu organizatii similare si cu institutii din alte tãri.