Reparatiile la baza sportivã «Rulmentul», cu bani de la bugetul local

marți, iulie 17, 2018, 3:00

Nu se mai aude nimic despre modernizarea bazei sportive «Rulmentul» din Bârlad, ce urma sã fie finantatã cu 6,5 milioane de euro prin Compania Nationalã de Investitii. Asta chiar dacã obiectivul se aflã într-o stare avansatã de degradare si, anual, aici joacã rugby echipe de juniori, seniori si veterani din toatã tara si chiar din strãinãtate. Asa cã, pînã când respectiva investitie se va materializa, consilierii locali au aprobat alocarea sumei de 373.000 lei de la bugetul local pentru atât de necesarele reparatii.

În 2014, echipa Rugby Club (RC) Barlad a castigat Divizia Nationalã de Seniori (DNS) si avea sansa de a promova in Super Ligã. Însã, din cauza unei subfinantãri dar si a lipsei unei baze sportive pe mãsura celor din marile orase unde activeazã primele opt cluburi de rugby din tarã, rugbistii bar lã deni au fost nevoiti sã rãmanã in continuare in DNS. Asa cã, in 2015, s-a discutat serios despre o posibilã investitie serioasã, de circa 6,5 milioane de euro, pentru modernizarea bazei sportive ‘Rulmen tul’ prin Compania Nationalã de Investitii si Fede ratia Romanã de Rugby (FRR). Cu atat mai mult cu cat Barladul este o pepinierã de rugbisti, atat pentru mari cluburi din tarã si strãinãtate, cat si pentru echipa nationalã a Romaniei, de seniori si juniori, si chiar ar merita sã aibã o bazã sportivã la standarde europene. În plus, in mai 2016 s-au im plinit 60 de ani de cand la Barlad se practicã rugby, si incã unul de calitate, si 30 de ani de cand Rulmentul Barlad a castigat, in 1986, prima Cupã a Romaniei. Iar in mai 2017, oficialii FRR au dorit sã rãsplãteascã, mãcar simbolic, contributia Barladului la dezvoltarea rugbiului la nivel national si international, asa cã i-au acordat titlul simbolic ‘Barlad, orasul rugbyului’, plãcuta inscriptionatã cu aceste cuvinte fiind amplasatã la intrarea in Barlad dinspre Vaslui. La dezvelirea plãcutei, presedintele FRR, Alin Petrache, si secretarul general al FRR, Florin Matei, au dat asigurãri cã respectiva investitie va fi finantatã, insã cã nu se stie exact cand. Asa cã, in asteptarea concretizãrii investitiei, edilii barlãdeni s-au hotãrat sã ia taurul de coarne si sã aloce fonduri de la bugetul local pentru reparatii, mãcar pentru a schimba cat de cat fata bazei sportive extrem de degradate. Cu atat mai mult cu cat, de cel putin 25 de ani, nu s-au mai investit bani pentru consolidarea si reabilitarea clãdirii ce adãposteste sala de fortã, vestiarele, dusurile, gru purile sanitare etc., si chiar se simte nevoia. Asa cã, la sedinta ordinarã din 29 iunie, consilierii locali au aprobat o rectificare bugetarã prin care a fost alocatã suma de 210.000 lei pentru inlocuirea coper tinei metalice care acoperã tribuna de pe stadion si schimbarea bãncutelor pentru spectatori si incã 163.000 lei pentru reparatii la spatiile din incinta bazei sportive (vestiare, salã de fortã, dusuri, anexe etc.). Potrivit oficialilor RC Barlad, deja au fost modernizate vestiarele si sala de fortã si urmeazã ca, in scurt timp, sã se treacã la lucrãrile ce vizeazã restul clãdirii. Si chiar dacã sezonul competitional 2018-2019 va debuta cel mai probabil in august, lucrãrile de reparatii nu vor impiedica jucarea pe teren propriu a meciurilor disputate de echipa RC Barlad. De mentionat cã, in iunie 2015, consilierii barlãdeni au aprobat tema de proiectare pentru obiecti vul de investitii ‘Modernizare si extindere dotãri sportive pentru campusul de rugby Barlad’. La acel moment, se discuta despre cesionarea drepturilor de proprietate asupra unei suprafete de 3,8 hectare din cele 11 de care dispune RC Barlad cãtre Com pania Nationalã de Investitii, astfel incat investitia sã poatã fi materializatã. ‘Investitia prevede modernizarea suprafetei de joc pentru terenul principal de joc cu schimbarea acesteia cu o suprafatã de tip 4Gde tip compozitgazon natural cu gazon artificial, cu sistem de iriga tie si drenare a apei, incãlzirea terenului in anotim-pul rece, dotarea cu iluminat nocturn si cu tabelã de marcaj electronicã. De asemenea, se vor asigura cir ca 8.000 locuri la gradene, acoperite cu copertine pentru protectie solarã si impotriva intemperiilor, se vor moderniza cele patru terenuri de antrenament existente. Totodatã, in proiect sunt prevãzute dotãri pentru sportivi, respectiv vestiare, sãli de fortã si antrenament specifice, birouri pentru personal, cabinete medicale si de recuperare, dar si grupuri sanitare pentru public sau dotãri pentru alimentatie publicã de tip cafenea sau fast-food. Nu in ultimul rand, proiectul include si amenajarea unui cãmin cu cel putin 100 locuri pentru cazarea sportivilor, pentru douã echipe si delegatiile ce le insotesc etc.’, spuneau in 2015 reprezentantii Primãriei Barlad.