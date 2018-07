Recoltarea este blocatã

joi, iulie 12, 2018, 3:00

În prezent, la nivelul judetului Vaslui cerealele pãioase s-au recoltat de pe 48.000 hectare, ceea ce reprezintã un procent de 54% din suprafetele cultivate. Este vorba despre 31.000 hectare de grau, 11.399 hectare rapitã, 3.700 hectare orz, 1.788 hectare cu mazãre si alte culturi semãnate pe suprafete mai mici cum ar fi ovãz, triticale, orzoaicã. ‘Recoltarea la cereale a inceput in urmã cu douã sãptãmani. La inceputul campaniei, ritmul de recoltare a fost mai bun, deoarece a fost o perioadã fãrã precipitatii. În ultima perioadã am avut douã reprize de percipitatii, cu cantitãti insemnate, cuprinse intre 50 – 60 de litri/metrul pãtrat. Din aceastã cauzã, campania de recoltare s-a oprit si se asteaptã cateva zile cu soare pentru a fi reluatã. Productiile sunt mai slabe fatã de anul trecut, cand am avut conditii meteorologice de exceptie. O situatie clarã a productiilor realizate vom avea la incheierea campaniei de recoltare’, a spus Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului Vaslui.