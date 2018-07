«Rãzbunãtorii – Rãzboi civil», versiunea de Bârlad

Politistii Biroului de Investigatii Criminale Barlad au probat activitatea infractionalã a cinci bãrbati – Ionel H., de 43 de ani, Mihai H., de 38 de ani, Aurel H., de 31 de ani, Vasilicã D., de 35 de ani, si Cristian M., de 46 de ani, domiciliati in municipiul Barlad, bãnuiti de comiterea infractiunilor de loviri sau alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice si violare de domiciliu. Politistii au stabilit faptul cã, in dimineata de 25 iulie, cei cinci bãrbati s-au deplasat cu douã masini la locuinta unui bãrbat de 53 de ani, din municipiul Barlad, pe care il considerau responsabil de o agresiune comisã in seara de 24 iulie, asupra lui Aurel H.. Au pãtruns in imobil, l-au agresat pe proprietar si au tulburat ordinea si linistea publicã. Cei cinci bãrbati au fost retinuti pentru o perioadã de 24 de ore, ieri fiind prezentati la Parchetul de pe langã Judecãtoria Barlad cu propunerea de dispunere a unei mãsuri preventive.