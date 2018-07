Punct final al concursului pentru obtinerea gradatiilor de merit în învãtãmânt

Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui a publicat pe site-ul propriu, isj.vs.edu.ro, atât rezultatele dupã contestatii ale concursului de acordare a gradatiilor de merit, sesiunea 2018, cât si listele finale ale cadrelor didactice, inspectori scolari, directori si cadre auxiliare care, în urmãtorii cinci ani, vor beneficia, pentru activitatea desfãsuratã, de aceastã recompensã reprezentând 25% din salariul de bazã.

Pe data de 17 iulie, a avut loc concursul de acordare a gradatiilor de merit, sesiunea 2018, concurs la care au participat 217 candidati vasluieni, cadre didactice, inspectori scolari, directori si cadre auxiliare care activeazã in invãtãmant si care au considerat cã activitatea desfãsuratã meritã recompensatã. Ulterior, cei nemultumiti de punctajul acordat de Comisia de evaluare a dosarelor din cadrul ISJ au putut face contestatie, rezultatul acestora fiind publicat vineri, 27 iulie, pe site-ul ISJ Vaslui. Initial, in afara unui candidat care nu s-a prezentat la concurs, doar nouã candidati, patru cadre didactice, un director si patru cadre auxiliare, unii cu peste 20 de ani vechime in invãtãmant, nu au intrunit punctajul necesar, 65 de puncte, pentru a fi luati in considerare la acordarea gradatiei de merit. Rezolvarea contestatiilor a mai coborat sub limita minimã punctajul unei profesoare, de religie, scotand-o astfel din cursã. Ori cum, chiar cu punctajul pimit initial, acesta nu avea nici o sansã pentru a primi gradatia de merit, doar 3 profesori de religie vasluieni, din cei patru inscrisi la concurs, putand accesa aceastã recompensã. Tot vineri, ISJ Vaslui a postat si lista finalã a beneficiarilor gradatiei de merit incepand cu anul scolar 20182019, conform numãrului stabilit in Comisia paritarã si aprobat in sedinta CA a ISJ din 18 mai de astfel de gradatii ce pot fi acordate si a rezultatelor obtinute la concurs, in ordinea punctajului acordat. Cea mai mare competitie a fost la invãtãtori, unde au concurat 44 de candidati pentru 35 de gradatii acordate, si unde punctajul minim a fost de 82 de puncte, dar si intre profesorii de limba romanã, 20 de candidati pentru 15 gradatii, punctajul minim necesar fiind de 81,70 puncte. În schimb, la disciplinele tehnologice au concurat 13 profesori pe tot atatea locuri, ultima gradatie fiind adjudecatã cu doar 66,25 puncte, putin peste pragul minim, asta in timp ce, cu 104 puncte primite la evaluare, o profesoarã de la Clubul elevilor din Barlad nu s-a calificat! În urma acestui concurs, la nivelul judetului Vaslui, incepand cu viitorul an scolar, 25 de educatoare, 35 de invãtãtori, 15 profesori de limba si literatura romanã, 16 profesori de limbi moderne, 14 profesori de matematicã si alti 78 de profesori de diverse specialitãti vor primi, timp de cinci ani, aceastã gradatie de merit care, financiar, reprezintã 25% din salariul de bazã. La fel, 15 din cei 17 directori de unitãti de invãtãmant sau inspectori scolari si 12 dintre cele 18 cadre auxiliare care s-au inscris la concurs vor primi aceastã gradatie incepand cu 1 septembrie 2018.