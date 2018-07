Proiectul «Voluntari pentru seniori» continuã

Demarat în primãvara lui 2017, proiectul „Voluntari pentru seniori”, initiat de Asociatia „Bunã Ziua, Copii din România”, care vine în sprijinul rezidentilor de la Cãminul pentru Persoane Vârstnice Tutova, are nevoie de implicarea populatiei pentru a putea continua. Bârlãdenii sunt invitati, vineri si sâmbãtã, în Grãdina Publicã, la o campanie de strângere de fonduri, banii urmând sã fie folositi de voluntari pentru transportul la Tutova si pentru obiectele necesare desfãsurãrii activitãtilor cu vârstnicii.

Proiectul ßVoluntari pentru seniori’, initiat de ßBunã Ziua, Copii din Romania’ in parteneriat cu Cãminul pentru Persoane Varstnice Tutova si Primãria Tutova, s-a derulat in perioada 14 aprilie – 27 iunie 2017 si a avut drept scop combaterea izolãrii sociale si a singurãtãtii persoanelor varstnice si imbunãtãtirea calitãtii vietii acestei categorii de persoane cu varste de peste 60 de ani. Mobilizarea voluntarã a 13 tineri ghidati de un coordonator de proiect a dus la buna desfãsurare a proiectului si la rezultate bune inregistrate in ceea ce priveste relatiile cu varstnicii si starea de bine creatã in timpul activitãtilor. ßPlanul de implementare a proiectului a inclus, pe langã perioada de pregãtire, opt sesiuni de activitãti cu varstnicii din centru, sase workshop-uri de pregãtire a acestora, trei interviuri de evaluare a progresului proiectului si intalnirea de final de proiect. Abilitãtile dobandite de voluntari sau pe care acestia si leau imbunãtãtit ca urmare a participãrii la acest proiect sunt: disponibilitatea de a-si face noi prieteni, deschiderea si intelegerea problemelor specifice varstei a treia, vorbitul in public si folosirea eficientã a timpului. Activitãtile incluse in proiect, dar si cele de promovare a proiectului au contribuit la schimbarea perceptiei, atitudinii si comportamentului societãtii asupra persoanelor de varsta a treia’, spunea, in 2017, asistent social Mihaela Cososchi, presedintele Asociatiei. Bugetul total al proiectului a fost de 2.274 lei (500 euro), din care 884 lei reprezintã contributia Primãriei Tutova, care a asigurat transportul voluntarilor la Cãmin. Conform raportului de evaluare a activitãtilor proiectului, acesta a presupus 500 ore de voluntariat si a avut efecte benefice atat pentru beneficiari cat si pentru voluntari. Toti rezidentii Cãminului care au fost intervievati au apreciat implicarea voluntarilor in activitãtile lor zilnice, care au adus o variatie in rutina zilnicã si au inveselit atmosfera generalã. Asa cã dorinta unanimã a fost de a se continua proiectul, lucru care s-a si intamplat, insã cu sprijinul persoanelor de bine, care au donat banii necesari asigurãrii transportului dus-intors. Dar cum, intotdeauna, banii se terminã mai repede decat te-ai astepta, si de aceastã datã fondurile au fost insuficiente, asa cã reprezentantii ONG-ului au initiat o strangere de fonduri, ce va avea loc pe 27 si 28 iulie, in Grãdina Publicã din Barlad. ßVã asteptãm vineri si sambãtã la evenimentul caritabil ìVoluntari pentru senioriî. Standul nostru va fi amplasat in Grãdina Publicã, langã fantana artezianã, si veti putea servi o briosã, o clãtitã sau un pahar de limonadã, dar si sã aflati mai multe informatii despre proiectul nostru. Banii stransi din donatii vor fi utilizati pentru plata transportului voluntarilor care se deplaseazã la Cãminul pentru Persoane Varstnice Tutova, dar si pentru achizitionarea de materiale necesare desfãsurãrii activitãtilor cu bãtranii’, este invitatia lansatã de voluntari barlãdenilor cu suflet mare. ßPovestea noastrã incepe in 25 martie 2017, cand noi, 14 voluntari entuziasmati, am vizitat pentru prima datã Cãminul de Persoane Varstnice Tutova. La inceput eram emotionati si nu stiam la ce sã ne asteptãm, avand retineri in deschiderea conversatiilor cu beneficiarii centrului, insã prin activitãtile pe care le-am desfãsurat de-a lungul timpului, am reusit sã ne apropiem unii de ceilalti si sã ii pretuim pe noii nostri prieteni de la Cãminul Tutova ca pe propriii bunici. Fie cã jucam sah ori table, impodobeam bradul, cantam colinde iarna sau fãceam felicitãri de Paste, bucuria, implicarea si deschiderea lor ne-au dat intotdeauna energie si motivatia necesarã sã continuãm. Vizitele pe care le facem aduc o schimbare atat in viata lor anostã, cat si in viata voluntarilor implicati in proiect. Este vorba despre 15-20 de oameni minunati, care ne asteaptã in fiecare sãptãmanã cu bratele deschise sã petreacã timp cu noi si sã ne impãrtãseascã experientele si povestile lor de viatã. Puteti deveni parte din poveste ajutand un voluntar sã ajungã la Tutova, asigurand costurile de transport pe ruta Barlad -Tutova! O micã donatie ce va putea face o mare diferentã in viata seniorilor nostri!’, este descrierea fãcutã de initiatorii proiectului la evenimentul creat pe facebook pentru strangerea de fonduri.