Proiectul de management al deseurilor solide al CJ Vaslui, înscris la Gala Premiilor pentru un mediu curat

Gala Premiilor pentru un mediu curat este un concurs anual de traditie al Organizatiei ECOTIC, ce se desfãsoarã din anul 2009. La aceastã a IX-a editie, între participanti a fost inclus si Consiliul Judetean Vaslui, cu proiectul “Fazarea Proiectului Sistem Integrat de Management al Deseurilor Solide în Judetul Vaslui„, alãturi de proiecte derulate de APM Timis, DJST Bistrita Nãsãud, Primãria Sinaia, Primãria Floresti, judetul Cluj, Primãria Baia Mare si Primãria Moinesti, judetul Bacãu.

Competitie verde, ajunsã la cea de-a IX-a editie, Gala Premiilor pentru un mediu curat isi propune sã promoveze initiativele dedicate protectiei mediului, conservãrii resurselor planetei si prevenirii risipei acestora. Competitia este organizatã pe patru sectiuni: companii, institutii publice, institutii de invãtãmant si ONG-uri. Printre institutiile publice castigãtoare ale editiilor precedente se numãrã DGASPC Sector 6 Bucuresti, APM Prahova sau APM Olt. La aceastã Galã pot participa institutii publice din Romania care au desfãsurat proiecte si campanii ECO si de CSR care vizeazã colectarea selectivã si reciclarea deseurilor, conservarea resurselor planetei si prevenirea risipei acestora. Ca o conditie de participare, proiectul inscris trebuie sã fie demarat incepand din octombrie 2016 si pot fi in desfãsurare sau deja incheiate la data de 24 noiembrie 2017, astfel incat sã fie oferite publicului larg rezultate intermediare sau finale aferente proiectelor inscrise. La editia din acest an a Galei, a fost inscris, alãturi de alte 6 institutii publice, si Consiliul Judetean Vaslui, cu proiectul pe cale de finalizare ‘Fazarea Proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vasluiß. ‘Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a deseurilor cu reducerea impactului asupra mediului in judetul Vaslui, prin imbunãtãtirea serviciului de gestionare a deseurilor si reducerea numãrului de depozite neconforme existente, in conformitate cu practicile si politicile Uniunii Europene. De asemenea, obiectivul acestui proiect este implementarea practicilor care vor alinia judetul la legislatie si vor elimina/reduce contaminarea si neplãcerile suferite de populatia judetului Vaslui. Acest obiectiv este atins prin investitiile din cadrul proiectului ce contribuie la reducerea riscul degradãrii mediului prin inchiderea a 3 depozite neconforme (Barlad,Negresti si Husi) si al utilizãrii nesustenabile a resurselor (dezvoltarea de 4 noi statii de transfer la Vaslui, Barlad, Negresti si Husi), toate aceste activitãti contribuind la valorificarea si reciclarea deseurilor si protejarea resurselor naturale. Valoarea totalã financiarã a proiectului este de 23.818.734,78 lei, iar scopul acestui proiect constã in conformarea cu cerintele directivelor europene din sectorul de deseuri si continuarea, in vederea finalizãrii, a investitiilor demarate prin POS Mediu 2007 – 2013’ se aratã in prezentarea proiec tului de pe site-ul www.premiilepentrumediucurat.ro. ECOTIC este prima organizate a producãtorilor si importatorilor de echipamente electrice si electronice din romania, fondatã in anul 2006 cu scopul de a aduce mai multã eficientã, unitate si omogenitate in indeplinirea responsabilitãtilor de mediu ale acestora. ECOTIC gestioneazã deseurile de echipamente electrice si electronice pentru peste 600 de producãtori si importatori afiliati. ECOTIC a derulat peste 200 de campanii de colectare a deseurilor electrice si electronice sau de conttientizare in randul populatiei.