Proiectele care vizeazã fosta unitate militarã, în dezbatere publicã

Dupã ce unitatea militarã a fost preluatã in administrare de cãtre Primãria Vaslui, in cursul lunii iunie, autoritãtile locale vor trece la actiune. Pentru inceput, se va face o curãtenie generalã in interiorul clãdirilor fostei cazarme si pe terenul aferent. Daniel Neacsu, viceprimarul municipiului Vaslui, spune cã douã mari proiecte vor fi supuse dezbaterii publice. ‘Cele douã teme majore pe care le vom lansa in dezbaterea publicã privesc implementare de proiecte sociale si infiintarea unor spatii verzi pe terenul fostei cazarme’, a precizat viceprimarul. Pentru valorificarea suprafetei de 17,70 hectare teren, situatã in centrul municipiului, Primãria Vaslui a propus realizarea, in cel mult 20 de ani, a unui complex de servicii comunitare, pe o suprafatã de 7,70 hectare, care va cuprinde Directia de Asistentã Socialã – serviciu public, cu personalitate juridicã, ordonator tertiar de credite, aflatã in subordinea primarului, centre sociale si medico-sociale (cantinã socialã, centru si cãmin pentru persoane de varsta a III-a, adãpost victime violentã domesticã, adãpost oamenii strãzii, centru pentru copii, cresã/grãdinitã, ingrijiri paliative, balneofizioterapie), Centru cultural, spatii si zone de agrement, salã de sport, spatii verzi, cãi acces, locuri parcare. Tot in locatia fostei unitãti militare, pe o suprafatã de 10 hectare se doreste infiintarea unui parc – grãdinã botanicã.