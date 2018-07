PROFESORUL TRAIAN NICOLA – 90 (VIII)

miercuri, iulie 18, 2018, 3:00

AddendaPublicistica profesorului Traian Nicola (I)

«E asa de frumos sa nu scrii pentru numele tau, sa nu scrii pentru glorie.»D. Nanu

Pentru cei mai multi dintre fostii sãi elevi si nu numai, profesorul si OMUL din fata clasei, de la catedrã, Traian Nicola a insemnat compe tentã, exigentã, ‘nerv’, dar si culturã de mari dimensiuni. A insemnat generozitate, finete si sensibilitate. Constient de toate acestea, nu mai poti fi surprins atunci cand Traian Nicola se evidentiazã si prin atasamentul profund, durabil si activ, la o traditie a valorilor barladene si a ‘tiparelor’ institutionale in care ele, valorile, s-au format si consolidat, in timp, prin ani. Nimic surprinzãtor in acest rol de animator de viatã spiritualã, de pasionat comba tant pentru trezirea si fortificarea unei constiinte vii. Ca tanãr pasionat de poezii, de reflectii, a lãsat in urma sa vreo 2.000 de asemena creatii, ce ar putea fi publicate intr-un volum. A publicat aproape 170 de articole cu caracter cultural. A colaborat cu studii si articole in revista ‘Aca demia barlãdeanã’, in sãptã manalul ‘Barladul’, in ‘Barladul odinioarã si astãzi’ (trei volume, 1980- 1984) si in ‘Istoria Barladului’, editiile 1998-2002 etc. A publicat numeroase articole in presa localã (‘Pãreri tutovene’), judeteanã (‘Jurnalul de Vaslui’) si cea nationalã. A initiat, in 1969, revista ‘Debuturi si Traditii’ a Colegiului National ‘Gh. Rosca-Codreanu’. Traian Nicola a participat implicat, la patru aniversãri ale aceluiasi liceu. În 1946, cand Liceul ‘Codreanu’ a fost ridicat la rangul de Colegiu, a vorbit in numele elevilor. În 1956 (la cea de-a 110-a aniversare), s-a implicat in organizarea sãrbãtorii si, impreunã cu profesorul Mihai Matã, a scos ‘Anuar’, intitulat ‘Anuarul Liceului ìIorgu Raduîß. În 1971, la implinirea a 125 de ani, a fost organizator si a elaborat Monografia Liceului ßCodreanu’. În 1996, a fost, de asemenea, unul din organizatorii sãrbãtorii prilejuite de aniversarea celor 150 de ani ai Colegiului si a editat un nou volum omagial intitulat: ‘Istoricul Liceului Codreanu’. *** ‘Ceea ce n-a reusit in ßDebuturi si Traditii’, si era perfect sã fie asa, i-a iesit in monografie (din 1996, n.n.), inregistrand cu aplicatii de maestru vietile si activitãtile tuturor celor legati de existenta bãtranei institutii liceale, fie didactici, fie functionari, ori elevi.’ (Seghei Colosenco) În aceastã nouã editie a Monografiei, textul a fost finalizat intr-o altã viziune stilisticã. Distinsul cãrturar Traian Nicola, personalitate de o staturã intelectualã admirabilã, a impus o directie superbã spiritului cultural barlãdean. Marile lucrãri editoriale ale acestui dascãl desãvarsit si fãuritor de culturã barlãdeanã au fost ‘Valori spirituale tutovene’6 volume, 1999-2004; ‘Valori spirituale vasluiene’2 volume, 2001; ‘Valori spirituale fãlciene’2 volume; ‘Valori spirituale tecucene’3 volume, 2008. Sunt istorii culturale ale locurilor respective structurate pe criteriul alfabetic.

* Prof. Dumitru V. Apostolache