PROFESORUL TRAIAN NICOLA – 90 (IV)

joi, iulie 12, 2018, 3:00

Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câstigãm. – Victor Hugo

ACTIVITATEA DIDACTICÃ (3)

continuare din numãrul trecut

S-a dovedit si un redutabil organizator al unor excursii deosebit de interesante si bine documentate in prealabil, fiind un constant pasionat de drumetii si de cãlã torii. Profesorul Traian Nicola a fost toatã viatã intr-o competitie a valorilor nationa le si un invingãtor. A manifestat din peri oada de scoalã si panã la pensie, chiar si dincolo de ea, comportamentul unei per soane exceptionale. Colegiul National ‘Gh. Rosca- Codreanu’ i-a fost, pe tot parcursul vietii, universul suprem al preocupãrilor sale. Manuitorul de cretã si de ganduri din clasã, Traian Nicola, a considerat, intotdeauna, cã elevul nu e catime simbol, ci un spatiu tridimensional, incãrcat de splendoare. ACTIVITATEA EXTRADIDACTICÃ (I) ‘Un oras, ca si o tarã, isi asigurã faima prin personalitãtile celebre si nu prin colectivele anonime.’Prof. univ. dr. Ion M. Oprea Oricat de pasionat era de cariera didac ticã, profesorul Traian Nicola, magistrul, nu se putea limita doar la orele de clasã. Efervescenta mintii si energia debordantã a sufletului sãu il fãcea de neinlocuit in anturajul elevilor si al profesorilor. Pe langã vocatia de chimist-pedagog, si-a descoperit treptat si alte valente, care l-au propulsat in mediul cultural al zonei: publicist lucid, scriitor documentarist, istoric, analist, actor amator, strãlucit interpret de sansonete, infocat dansator, organizator de excursii, conviv rafinat etc. Omniprezent in toate segmentele vietii spirituale barlãdene (simpozioane, sesiuni stiintifice, mese rotunde, dezba teri, interviuri, seri literare etc.), venea de fiecare datã cu o initiativã lãudabilã, pe care se strãduia personal sau cu un grup de colaboratori sã o ducã la bun sfarsit. A fost un impãtimit de artã si muzicã, chiar si in anii senectutii. A stiut sã nu deznãdãjduiascã, sã nu ‘rugi neascã’ spiritual, sã nu abando neze scrisul panã in ultima clipã a vietii sale. Profesorul Traian Nicola s-a implicat ma jor in activitatea culturalã a Colegiului Nati o nal ‘Gh. Rosca-Codreanu’, indru mand, alãturi de regretatul sãu coleg, Constantin Parfene, viitor profesor uni versitar doctor, activitatea formatiei de teatru si realizand mai multe spectacole. Dintre piesele pre zentate amintim: ‘Nota 0 la purtare’ de Virgil Stoienescu, ‘Jocul de-a vacanta’ de Mihail Sebastian (pe care a regizat-o in tandem cu profesorul Harry Zuppermann), ‘Patriotica romanã’ de Mircea Stefãnescu si ‘Ciuta’ de Victor Ion Popa. Este de apreciat efortul profesorului Traian Nicola pentru predarea unor notiuni de muzicã simfonicã pe intelesul elevilor, dupã cursuri, la clubul scolii. A fost singura activitate de acest gen din scoa lã. A fost membru activ al corului Sindicatului Învãtãmantului din Barlad ‘Armonia’, ani multi, unde s-a impus prin vocea sa de tenor. Era un erudit, un privilegiat al relatiilor cu intelectuali de exceptie: Nichita Stãnescu, Constantin Chiritã, G. G. Ursu, Marcel Guguianu, Virgil Chiriac, C. D. Zeletin, Ion Hobana, Adrian Beldeanu, Costache Mandru, Nicolae Mastacan, Eugen Bantea, gene rali, universitari celebri, ziaristi etc. Dialogul cu profesorul Traian Nicola devenea, de mai multe ori imprevizibil prin usurinta cu care trecea de la un subiect la altul, prin vulcanismul oratoric, argumentarea ideilor, adesea surprinzãtoare.

continuare in numãrul viitor

* Prof. Dumitru V. Apostolache