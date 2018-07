PROFESORUL TRAIAN NICOLA – 90 (II)

marți, iulie 10, 2018, 3:00

Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câstigãm. – Victor Hugo

– continuare din numãrul trecut –

ACTIVITATEA DIDACTICÃ (1) Profesorul Traian Nicola si-a inceput activitatea didacticã (imediat dupã absolvirea facultãtii) in anul 1952, in Barlad, predand la trei dintre scolile orasului: Liceul ‘Codreanu’, Liceul ‘Iorgu Radu’ si ‘Scoala Pedagogicã’. Chiar de la debutul ca profesor, a fost inconjurat cu prietenie si afectiune de colegii si elevii sãi. Ca profesor, se situa in fruntea colegilor sãi prin modul de abordare a chimiei, in laborator si in sala de curs, uimind elevii si colegii prin ‘puterea de seductie’ a orelor sale de clasã, care, departe de a fi aride, insiruiri de formule care de care mai greoaie, se transformau in ‘sinfonii’ sub bagheta magicã a magistrului. A fost un dascãl corect, exigent, dar drept, cu har didactic si cu mari posibilitãti in realizarea ritualului didactic specific obiectului chimiei. S-a remarcat prin rigurozitatea profesionalã, prin volumul si calitatea informatiilor transmise si printr-o notã usor ironicã in anumite dialoguri. Întrebat, la sfarsitul a 40 de ani de activitate, cu ce se mandreste cel mai mult, profesorul Traian Nicola a rãspuns: ‘Mi-am fãcut meseria de cadru didactic in mod cinstit si corect si am destule motive de mandrie. Sunt peste 20 de profesori universitari, fosti elevi de-ai mei, si cred cã incã vreo 10 chimisti… În cariera mea didacticã am mai reusit sã fac acele cabinete de chimie: douã la Liceul Teoretic ‘Mihai Eminescu’ (fostul Complex), unul la Scoala ‘Iorgu Radu’ (cunoscutã drept scoala de fete) si altul la Colegiul National ‘Gh. Rosca- Codreanu’, despre care, la un momentdat, decanul Facultãtii de Chimie din Iasi a afirmat cã este cel mai bun din Moldova… Am fãcut si foarte multe ore de pregãtire suplimentarã.’ A acordat o atentie deosebitã selectãrii si pregãtirii elevilor talentati la chimie. ‘Recunostinta fostilor mei elevi constituie pentru mine cel mai mare premiu moral si spiritual’, mãrturisea profesorul Traian Nicola. De aici se evidentiazã faptul cã latura umanã a unuia dintre cei mai ‘severi’ profesori ai Barladului, Traian Nicola, era o dominantã a personalitãtii sale. Printr-un studiu individual temeinic, sistematic si la zi, printr-o participare activã la cursurile de perfectionare si la schimburile de experientã, la sesiunile de referate si comunicãri, profesorul Traian Nicola, a reusit sã fie in permanentã la curent cu noul din domeniul chimie si sã-l introducã metodic in intreaga sa activitate didacticã si extradidacticã, in optimizarea demersului didactic. Sã mentionãm si faptul cã, de cele mai multe ori, profesorul care si-a iubit pãtimas disciplina si-a procurat substante chimice, reactivi, solventi, sãruri minerale cu bani din propriul sãu salariu.

– continuare in numãrul viitor –

* Prof. Dumitru V. Apostolache