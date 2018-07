Prime acordate somerilor din evidenta AJOFM Vaslui

Somerii care doresc sã se inregistreze in evidenta AJOFM Vaslui in vederea obtinerii unui loc de muncã si pentru a participa la mãsurile active oferite, respectiv informareconsiliere, medierea muncii, formare profesionalã s.a., se vor prezenta la sediul institutiei, din strada Spiru Haret nr. 5, parter, sau la agentiile locale din Barlad si Husi cu actul de identitate, actele de studii si de calificare, carnetul de munca sau alte acte care atestã, potrivit legii, existenta unor raporturi de muncã ori de serviciu, in cazul persoanelor provenite din muncã, precum si cu adeverinta medicalã din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau aptã de muncã ori cã are eventuale restrictii medicale. În cazul neincadrãrii in muncã cererea in vederea medierii trebuie reinnoitã la 6 luni. Somerii inregistrati la AJOFM Vaslui de cel putin 30 de zile, care nu beneficiazã de indemnizatie de somaj, in situatia in care se angajeazã cu normã intreagã, pentru o perioadã mai mare de 3 luni, ulterior datei inregistrãrii la agentie, beneficiazã de o primã de activare in valoare de 1.000 lei, neimpozabilã. Prima de activare se acordã in douã transe, astfel: o transã egalã cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajãrii, si o transã egalã cu 50% din cuantumul stabilit, dupã expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.