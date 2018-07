Primarii trebuie sã punã în miscare sistemul integrat de gestionare a deseurilor

marți, iulie 24, 2018, 3:00

Punerea în functiune a sistemului de gestionare a deseurilor îi bagã în vitezã pe primarii din judet. Desi groapa ecologicã de la Rosiesti a fost deschisã, în prezent, sistemul integrat este inoperabil. Conducerea CJ le-a cerut primarilor ca, în cursul acestei sãptãmâni, sã punã la dispozitia firmelor de salubritate containerele, compostoarele si celelalte dotãri necesare. Tot în regim de urgentã, primãriile trebuie sã reactualizeze taxele de salubrizare pentru 2018. Taxele sunt de 8,81 lei/persoanã/lunã – în mediul urban si 2,86 lei/persoanã/lunã – în mediul rural.

Ieri, la Centrul de Afaceri Vaslui, a avut loc o intalnire de lucru a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã (ADI). La sedintã au luat parte primari si reprezentanti ai conducerii Consiliului Judetean (CJ) Vaslui. Punctul central de pe ordinea de zi a fost reprezentat de implementarea proiectului privind managementul deseurilor. Dupã ce groapa ecologicã de la Rosiesti a primit aviz de mediu si a fost deschisã, este foarte important ca unitãtile administrativ-teritoriale sã predea cãtre operatorii de colectare si transport toate bunurile primite in cadrul proiectului. ìNe apropiem de finalul proiectului de deseuri. Au fost atribuite patru contracte de colectare cãtre oparatori; a mai rãmas municipiul Husi. Primarii trebuie sã predea cãtre operatori tot ce au primit prin acest proiect: containere, pubele etc. Sãptãmana aceasta, trebuie sã finalizãm operatiunea, sã predãm prin procesverbal tot ceea ce detinemî, a declarat Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui. Operatorii care au castigat licitatiile pentru colectarea si transportul deseurilor din localitãtile judetului Vaslui au solicitat deja o ìperioadã de acomodareî cu prestarea serviciilor de salubritate, cerere respinsã de conducerea CJ, care a cerut ca sistemul sã fie cat mai repede pus in functiune. ìDupã perioada de acomodare, de o lunã sau trei luni, lucrurile vor sta ca la inceput. Nu am fost de acord cu acordarea acestei perioade. Trebuie sã luãm mãsuri drastice, sã inceapã operarea sistemului. Dacã operatorii nu vor respecta obligatiile asumate in contract, se vor aplica penalitãti etc. De aceea, trebuie ca primãriile sã lichideze relatiile cu operatorii prin predarea containerelor, pentru a nu fi noi cei care intarziem lucrurile’, a mai spus Dumitru Buzatu.

Primariile reationeaza slab

În anul 2013, UAT-urile din judetul Vaslui au primit compostare pentru selectarea deseurilor menajere. Din cele 86 de localitãti, doar 24 le-au distribuit cãtre persoanele fizice. Mai mult, la ultimele adrese trimise de CJ Vaslui primãriilor pe aceastã temã, s-au primit doar trei rãspunsuri. Tot in anul 2013, in cadrul proiectului au fost acordate in mediul rural eurocontainere, iar in cursul acestei sãptãmani, ele trebuie predate operatorilor de salubritate. De asemenea, in cadrul proiectului, fiecare comunã s-a angajat sã construiascã un anumit numãr de platforme de colectare a deseurilor menajere. Tot in aceastã sãptãmanã, se va verifica de cãtre reprezentantii operatorilor si ADI Vaslui dacã platformele sunt construite si sunt asigurate cãile de acces la ele. ìTrebuie sã predãm totul in aceastã sãptãmanã, pentru ca operatorii de salubritate sã poatã primi autorizatiile de mediu. Am deschis groapa, dar trebuie sã meargã tot sistemul. Trebuie sã organizati sedinte ale consiliilor locale pentru a reactualiza taxele de salubritate si a putea fi colectate. ADI trebuie sã incaseze banii pentru a putea plãti operatorii de salubritate pentru serviciile prestate. De asemenea, toate gropile de gunoi neconforme trebuie inchise. Putem sã aducem acest proiect la luminã. Proiectul de la Vaslui este printre 13 proiecte din tarã care pot fi finalizate, fapt care ar ajuta Romania sã nu intre in procedura de infringement’, a precizat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui.

Noile taxe de salubrizare

Pentru anul 2018, taxele de salubrizare sunt de 8,81 lei/persoanã/lunã in mediul urban si 2,86 lei/persoanã/lunã in mediul rural. ‘Suntem presati de timp. Obiectele pe care le-am primit prin proiect si sunt la noi le punem la dispozitia operatorilor. Vom face adrese la toate primãriile. Nu existã cã aceste bunuri primite pe inventar ‘nu sunt’! Panã vineri, se predau in toate comunele! Nu ne jucãm cu aceastã treabã! Nu am glumit cand am vorbit de taxe de salubrizare, dar lumea se uita atunci pe dealuri. Operatorul va veni la sfrasitul lunii sã il plãtim, dar de unde bani?! Aceastã taxã trebuie reactualizatã, pentru cã din bugetul local nu putem plãti salubrizarea localitãtilor’, a mai spus Dumitru Buzatu.