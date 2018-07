Prima variantã a proiectului pe apã si canal va fi finalizatã în august

La sarsitul lunii august va fi finalizatã prima variantã a proiectului de apã si canal din cadrul Programului Operational Infrastructurã Mare. Varianta de proiect va fi trimisã pentru analizã unitãtilor adinistrativ-teritoriale prinse in investitie. Conform primelor date statistice, unele comune nu se vor incadra in baremurile de finantare impuse de Comisia Europeanã, caz in care vor trebui cãutate solutii alternative. Este vorba despre localitãtile care sunt rãsfirate si unde cheltuielile sunt mai mari decat cele prevãzute in proiect, de 1.000 euro/persoanã pentru alimentarea cu apã si 2.000 euro/persoanã pentru sistemul de canalizare. ‘Contractul de finantare este in valoare de circa 33 milioane lei. Acest contract de asistentã tehnicã va ajuta la implementarea proiectului de apã si canal din cadrul Programului Operational Infrastructurã Mare’, au precizat reprezentantii Aquavas Vaslui. Programul pentru dezvoltarea infrastructurii de apã si canal din judetul Vaslui este prevãzut in Master Planul intocmit in anul 2015. Lucrãrile de dezvoltare a retelelor de apã si canal vizeazã 49 de UAT-uri din mediul rural si urban. Valoarea totalã a acestui program este de 161 milioane de euro. Programul cuprinde peste 20 de contracte, perioada de derulare fiind 2014 – 2020. Proiectul se va fi derulat prin Ministerul Fondurilor Europene, finantarea fiind asiguratã din fondurile europene nerambursabile.