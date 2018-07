Prestatie excelentã la amicalul de gimnasticã România – Israel

vineri, iulie 20, 2018, 3:00

Cele douã gimnaste din Bârlad, Laura Iacob si Daniela Tricã, care în prezent sunt componente ale lotului olimpic de la Deva, au obtinut rezultate foarte bune la Concursul international amical pe echipe România – Israel, organizat pe 14 iulie, la Izvorani, judetul Ilfov.

Concursul s-a desfãsurat doar pe echipe si la individual compus si a fãcut parte din planul de pregãtire si verificare dispus de conducerea Federatiei Romane de Gimnazticã in perspectiva Campionatelor Euro – pene de gimnasticã artisticã femininã de la Glasgow, Scotia, ce vor avea loc intre 2-6 august. Astfel, Laura Iacob (16 ani), senioarã, legitimatã la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Onesti, a ajutat echipa de senioare sã se claseze inaintea celei similare din Israel. Aceasta a concurat la toate aparatele si a obtinut punctaje foarte mari, insã i-au fost luate in calcul pentru punctajul final al echipei doar cele a sãrituri (13.300) si paralele (12.450). Astfel, Romania s-a situat pe locul I, cu 154.550 puncte, iar Israel pe locul II (128.600 puncte). La individual compus, dintr-un total de nouã concurente, barlãdeanca s-a clasat pe locul II, cu un punctaj total de 50.500 (sãrituri – 13.300, paralele – 12.450, barnã – 12.450, sol – 12.300), dupã romanca Denisa Golgota (53.450 puncte) si inaintea colegei de lot Anamaria Ocolisan (50.150 puncte). Si Daniela Tricã (14 ani), junioarã I, legitimatã la Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad, a ajutat echipa de junioare sã se claseze pe primul loc. Si aceasta a concurat la toate aparatele, insã i-au fost luate in calcul doar punctajele de la sãrituri (13.500 puncte) si sol (13.100 puncte). Romania a cumulat un punctaj total de 157.350, in timp ce Israel a totalizat 130.450 puncte. Iar la individual compus, dintr-un total de 12 participante din cele douã tãri, barlãdeanca s-a clasat pe locul VI, cu 48.600 puncte, din cauza unei ratãri la paralele (sãrituri – 13.500, paralele – 9.600, barnã – 12.400, sol – 13.100). Si pe primele cinci locuri s-au clasat tot romance: Silvia Sfiringu (52.700 puncte), Antonia Dutã, (52.100 puncte), Ioana Stãnciulescu (51.400 puncte), Ana Maria Puiu (51.250 puncte) si Lisa Marchidanu (51.050 puncte).