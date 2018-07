Prefectul Popica si vicepremierul Birchall, vizitã în comunele afectate de inundatii

vineri, iulie 13, 2018, 3:00

Miercuri, prefectul Eduard-Andrei Popica s-a deplasat, impreunã cu vicepremierul Ana Birchall si seful Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgentã (IJSU) Vaslui, col. Ghiorghe Blagoci, in comunele Grivita si Pogana, afectate de inundatii, pentru o evaluare a pagubelor produse. Cei trei oficiali au discutat atat cu autoritãtile locale, cat si cu localnicii ale cãror gospodãrii au fost afectate de ape. Vicepremierul Ana Birchall a promis sprijin financiar din fondul de solidaritate si sperã ca in sedinta de joi sã fie aprobat ajutorul financiar, necesar pentru refacerea drumurilor si podurilor distruse de ape. ‘În cele douã comune, am constatat cã au fost afectate de intemperii poduri, podete, drumuri comunale si sãtesti. Au fost, de asemenea, cateva cazuri izolate de case si anexe gospodãresti in care a pãtruns apa, fãrã a le afecta insã semnificativ. De mentionat cã ploile si revãrsãrile de ape nu au provocat in judetul Vaslui pierderi de vieti omenesti si distrugeri de locuinte. La Pogana avem o situatie mai deosebitã: apele au mãturat pur si simplu un pod din beton, provocand pagube importante. Apele sunt in retragere si nu mai reprezintã niciun pericol. Echipe mixte au evaluat deja pagubelor, iar rapoartele intocmite le-am inaintat cãtre Guvern, cu sprijinul doamnei vicepremier Ana Birchall’, a declarat prefectul Eduard- Andrei Popica.