Precipitatiile au produs pagube în Pogana si Epureni

marți, iulie 3, 2018, 3:00

Precipitatiile inregistrate in ultimele zile in judetul Vaslui au produs pagube in mai multe localitãti din mediul rural, cele mai insemnate fiind inregistrate in comunele Pogana si Epureni. Astfel, la Pogana, patru locuinte din satul Bogesti au fost inundate, iar autoritãtile locale au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din case, nefiind nevoie de evacuarea proprietarilor. La Mãscurei a fost avariat un pod, insã satul nu a rãmas izolat, existand o rutã ocolitoare. De asemenea, peste 2 km de drum pietruit au fost avariati de furia apelor. La Epureni, ploile au produs pagube si mai mari. Un pod din satul Bursuci a fost avariat, iar o ravenã din satul Horga a fost distrusã, existand riscul ca apele sã distrugã o portiune din DJ 244J. Mai multe drumuri comunale si sãtesti din localitãtile Bursuci si Barlãiesti au fost distruse de ape. Eduard-Andrei Popica, prefectul judetului Vaslui, a fost prezent in teren, pentru o primã evaluare, urmand ca in perioada urmãtoare sã fie trimisã o echipã de constatare a tuturor pagubelor produse de precipitatii in cele douã comune.

Mobilizare generala la ABA Apa Prut-Bârlad

Personalul TESA si muncitori de la Administratia Bazinalã de Apã Prut- Barlad si de la Sistemelele de Gospodãrire a Apelor Iasi, Botosani Vaslui si Galati monitorizeazã in perma – nentã raurile din spatiul hidrografic Prut – Barlad, unde se inregistreazã depãsiri ale cotelor de apãrare, avand in vedere codurile hidrologice de inundatii, care vizeazã cresteri de debite si niveluri ca urmare a propagãrii viiturilor formate anterior in amonte. În ultimele zile, peste 130 de specialisti in gestionarea situatiilor de urgentã generate de inundatii au supravegheat si intervenit, unde a fost cazul, pe cursurile de apã afectate de acumularea de precipitatii majore. Cele mai mari cresteri de niveluri si debite cu depãsirea cotelor de apãrare pe mai multe cursuri de apã din spatiul hidrografic Prut – Barlad s-au inregistrat astfel: pe raul Prut, la statia hidrometricã Oroftiana (plus 134 CI) si la statia hidrometricã Rãdãuti Prut (plus 3 CI), in judetul Botosani, pe raul Jijia, la statia hidrometricã Rãuseni (plus 35 CI) si la statia hidrometricã Dangeni (plus 6 CI), pe raul Sitna, la statia hidrometricã Todireni (plus 15 CP), in judetul Botosani, si pe cursul de apã Jijia, la statia hidrometricã Andrieseni (plus 7 CI), pe raul Miletin, la statia hidrometricã Cosula s-a atins cota de pericol si aval de acumularea Campeni, din judetul Botosani (plus 90 CI), iar in judetul Iasi, pe raul Miletin, la statia hidrometricã Sipote (plus 28 CI), pe cursul de apã Draslea, la statia hidrometricã Draslea s-a depãsit cota de pericol, in judetul Botosani, iar pe raul Bahlui, la statia hidrometricã Harlãu, in judetul Iasi (plus 56 CA). În perioada mentionatã, s-au efectuat manevre de pregolire a acumulãrilor, debitele evacuate fiind corelate cu situatia hidrologicã din aval, iar la lucrãrile cu rol de apãrare impotriva inundatiilor nu s-a produs nici un incident sau avarie. Pe cursurile de apã aflate in administrarea Sistemelelor de Gospodãrire a Apelor Botosani, Iasi, Vaslui si Galati, specialistii in gospodãrirea apelor monitorizeatã in continuare nivelurile si debite raurilor si a acumulãrilor si oferã asistentã tehnicã la acumulãrile piscicole, unde este cazul, pentru exploatarea coordonatã in situatii de ape mari. În prezent, pe toate cursurile de apã, nivelurile si debitele au tendinta de scãdere sau stationare, iar personalul Administratiei Bazinale de Apã Prut- Barlad montorizeazã permanent cursurile de apã si acumulãrile, panã la tranzitarea viiturilor. A.N. ‘Apele Romane’, prin INHGA, a reactualizat avertizarea hidrologicã si a instituit cod portocaliu pe raul Prut in judetul Botosani panã astãzi, 3 iulie, la ora 16.00, si cod galben pe raurile Prut, Jijia si Siret, panã astãzzi, 3 iulie, la ora 24.00.