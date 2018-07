Plãti lunare de peste 3 milioane de lei pentru cresterea copilului

vineri, iulie 6, 2018, 3:00

La sfarsitul lunii mai 2018, in judetul Vaslui erau inregistrati 2.226 beneficiari de indemnizatie pentru cresterea copilului. În total, in aceastã lunã, pentru cresterea bebelusilor, pãrintii au incasat pentru o sumã totalã de 3.197.887 lei. Suma medie incasatã de o familie se ridicã la 1.436 lei. În luna octombrie 2017, s-au achitat primele indemnizatii pentru cresterea copilului plafonate la maxim 8.500 lei. La nivelul judetului, topul primilor 10 beneficiari dupã cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului aratã astfel: cinci beneficiari primesc 8.500 lei lunar, un beneficiar primeste 7.300, unul primeste 6.500 lei, doi – 6.400 lei lunar si, in sfarsit, unul primeste 6.300 lei. Plafonarea indemnizatiei pentru cresterea copilului la un nivel maxim de 8.500 de lei a afectat doar cinci familii din judetul Vaslui. Pentru cã salariile pãrintilor realizate in ultimele 12 luni nu au fost atat de mari, nici indemnizatile primite in concediul pentru cresterea copilului nu au atins plafonul stabilit de Guvern. Conform noilor prevederi legale, indemnizatia lunarã pentru cresterea copilului se stabiliste ca si panã acum, repectiv la 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni, din ultimii doi ani anteriori datei nasterii copilului, cu mentinerea cuantumului minim actual de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tarã garantat in platã, dar cu limitarea la un nivel maxim de 8.500 lei.