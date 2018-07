«Pieton» cu permis de conducere. Fals!

Marti, 24 iulie, in jurul orei 22.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru trecerea frontierei, cetãteanul moldovean Dmitri B., in varstã de 29 de ani, conducand un autoturism marca Volkswagen Caddy, inmatriculat in Suedia. La controlul de frontierã, pe langã documentele de identitate, tanãrul a prezentat si un permis de conducere cu insemnele autoritãtilor din R. Moldova, valabil pentru categoriile ßB’, ßC’ si ßD’. Avand suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, politistii de frontierã au efectuat verificãri suplimentare, ocazie cu care au constatat cã permisul nu indeplineste conditiile de formã si fond ale unui document autentic, fiind fals, si cã Dmitri B. nu figureazã in bazele de date ale autoritãtilor din R. Moldova ca fiind posesor de permis de conducere. Tanãrul a declarat cã a fost depistat conducand sub influenta alcoolului si sanctionat de cãtre Politia Rutierã din R. Moldova cu suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadã de 18 luni. Acesta a mai declarat cã a procurat documentul prezentat la control de la un conational, ale cãrui date nu le cunoaste, in schimbul sumei de 150 euro, cu intentia de a-l folosi in Cehia, pentru a-si gãsi mai usor un loc de muncã. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de uz de fals, complicitate la fals material in inscrisuri oficiale si conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã care nu posedã permis de conducere.