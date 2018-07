Pesta porcinã africanã a ajuns la granitele Vasluiului

Vineri, 27 iulie, Institutul de Diagnostic si Sãnãtate Animalã a confirmat prezenta virusului pestei porcine africane la porcii dintr-o anexã gospodãreascã localizatã în extravilan, la o distantã de 6 km de comuna Suceveni, judetul Galati.

Au fost luate imediat mãsuri de punerea sub supraveghere sanitarã veterinarã a exploatatiei, au fost impuse restrictii de miscare si s-a efectuat dezinfectia exploatatiei afectate. Pentru a preveni rãspandirea bolii, au fost sacrificati porcii bolnavi si cei care au fost in contact cu acestia si s-a realizat ecarisarea cadavrelor. Focarul a fost notificat cãtre structurile omoloage din cadrul Comisiei Europene, iar ancheta epidemiologicã este in desfãsurare. Prefectura Vaslui a convocat sãptãmana trecutã, o sedintã a Centrului Local de Combatere a Bolilor. Întalnirea de lucru la care au participat si primarii din judet a fost organizatã din cauzã cã existã, in tarã, o situatie deosebitã, determinatã de evolutia alarmantã a focarelor de pestã porcinã africanã. ‘Riscurile sunt foarte mari si la noi, mai ales cã focarele vin din Ucraina, iar boala se transmite prin porcii mistreti care tranziteazã granita’, a spus Eduard Popica, prefectul judetului Vaslui. În cadrul sedintei, reprezentantii DSVSA Vaslui a prezentat un set de mãsuri pentru prevenirea aparitiei bolii.