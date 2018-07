Pericolul din cotet!

vineri, iulie 20, 2018, 3:00

Primarii din judet au fost instruiti de specialistii din cadrul DSVSA în ceea ce priveste mãsurile de preventie împotriva pestei porcine africane. Chiar dacã în judetul nostru nu a fost înregistrat niciun focar de boalã, cele 360 de focare existente în judetul Tulcea au pus autoritãtile în gardã. Cererea expresã adresatã primarilor a fost sã stabileascã un loc unde, în cazul aparitiei unui focar, sã îngrope animalele infectate.

Prefectura Vaslui a convocat ieri, in Sala Mare a Palatului Administrativ, o sedintã a Centrului Local de Combatere a Bolilor. Întalnirea de lucru, la care au participat si primarii din judet, a fost organizatã din cauza existentei, in tarã, a unei situatii deosebite, determinatã de evolutia alarmantã a focarelor de pestã porcinã africanã. ‘Riscurile sunt foarte mari si la noi, mai ales cã focarele vin din Ucraina, iar boala se transmite prin porcii mistreti care tranziteazã granita’, a spus Eduard Popica, prefectul judetului Vaslui. În cadrul sedintei, reprezentantii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vaslui au prezentat un material care a cuprins o descriere succintã a bolii, situatia epidemiologicã internã si internationalã, mãsurile implementate pentru prevenirea aparitiei bolii. Practic, succesul in prevenirea extinderii bolii este rapiditatea cu care se intervine in aplicarea primelor mãsuri. Primarii trebuie sã aibã pregãtit un perimetru cu aviz de mediu si cordonatele GPS in care sã ingroape animalele infectate, in caz de aparitia vreunui focar. ‘Locul si dimensiunea locului de ingropare trebuie stabilit in functie de numãrul de sate componente, relief, cursurile de apã. De la 18 comune nu am primit avizele de mediu si nici coordonatele GPS pentru aceste gropi. Scopul principal al acestei intalniri este tocmai acesta, de a stabili locurile respective, pentru ca, in momentul aparitiei epidemiei, reprezentantii DSVSA, politia si armata sã treacã la uciderea animalelor infestate’, a spus Mitiu Ciupilan, directorul DSVSA Vaslui. Ciprian Trifan, vicepresedintele Consiliului Judetean Vaslui, le-a cerut primarilor sã abordeze cu responsabilitate problema prevenirii pestei porcine africane. ‘Sunt multe unitãti administrativ-teritoriale care nu au rãspuns cererilor venite din partea DSVSA. Peste noapte, poate apãrea un focar. Agentia pentru Protectia Mediului rãspunde cu celeritate in ceea ce priveste acordarea avizelor pentru locurile unde vor fi amenajate gropile. Nu avem niciun impediment sã avem acest lucru. Sper sã nu se intample asa ceva, pentru cã si asa avem animale putine’, a spus Ciprian Trifan. În prezent, la nivelul judetului Vaslui nu sunt identificate cazuri de pestã porcinã africanã.