Patru rugbisti bârlãdeni, la Campionatul European Universitar

Patru rugbisti din Bârlad, toti studenti la Universitatea Ecologicã Bucuresti si care fac parte din echipa care a cîstigat Campionatul National Universitar de Rugby 7, vor reprezenta România, alãturi de ceilalti componenti ai echipei, la Campionatul European Universitar, ce se va desfãsura în aceste zile în Portugalia.

Echipa de rugby in 7 a Universitãtii Ecologice Bucuresti – Facultatea de Educatie Fizicã si Sport va participa, intre intre 23-28 iulie, la Campionatul European Universitar de Rugby 7, ce va fi gãzduit de orasul Coimbra, Portugalia. Lotul care va reprezenta Romania este format din 13 studenti ce practicã sportul cu balonul oval si care, la inceputul lunii aprilie, a cucerit pentru a treia oarã consecutiv medalia de aur la Campionatul National Universitar de Rugby 7. Printre studentii rugbisti se numãrã si patru tineri din Barlad, dar care, in prezent, activeazã la cluburi importante din tarã, inclusiv in primul esalon valoric. Doi dintre ei joacã la CSM Stiinta Baia Mare, vicecampioana Romaniei la rugby, respectiv Alexandru Tiglã si Ionut Balaban, ultimul fiind transferat zilele trecute de la CS Dinamo Bucuresti pentru un contract de patru ani. Ceilalti doi sunt Cosmin Alexandru Iliutã (joacã la CSM Bucuresti) si Daniel Boicu (legitimat la Centrul National Olimpic de Pregãtire pentru Tineret Bucuresti). Alãturi de barlãdeni, din echipa Universitãtii Ecologice Bucuresti ce se va deplasa la Coimbra mai fac parte si sportivii Ionitã Nistor, George Croitoru, Antonio Savo, Dan Carlescu, Ionut Coman, Alexandru Porojan, Raoul Andrei Paxaman, Marius Chiriac si Alexandru Lupu. De mentionat cã, la editia din acest an a Campionatului National Universitar de Rugby 7, desfãsuratã pe 4 aprilie, pe Stadionul National ßArcul de Triumf’ din Capitalã, s-au intrecut doar douã echipe, respectiv Universitatea Ecologicã Bucuresti si Universitatea Ovidius Constanta. Asa cã sistemul de joc dupã care s-a disputat competitia a fost ßcel mai bun din trei meciuri’.