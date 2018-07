Passat cãutat în Franta, descoperit în Albita

Pe 26 iulie, in jurul orei 23.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control necesare trecerii frontierei cetãteanul moldovean Denis B., in varstã de 19 de ani, conducand un autoturism marca Volkswagen Passat, an fabricatie 2015, inmatriculat in R. Moldova. La controlul de frontierã, politistii de frontierã au constatat cã autoturismul in cauzã figureazã in bazele de date ca ßbun cãutat pentru confiscare’, semnalare introdusã de Franta la data de 01.07.2018. Denis B. a declarat cã autoturismul in cauzã i-a fost dãruit de cãtre pãrintii lui, iar acestia achizitionaserã masina din Chisinãu, in anul 2016. Totodatã, tanãrul a mentionat cã nu are cunostintã despre faptul cã autoturismul este furat sau implicat in vreun litigiu. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri pentru sãvarsirea infractiunii de furt, iar autoturismul, in valoare de 45.000 lei, a fost retinut in vederea continuãrii cercetãrilor.