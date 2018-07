Panicã la mall: tavan cãzut peste clientii unui restaurant!

Clipe terifiante, sâmbãtã seara, într-un restaurant din incinta complexului comercial Silver Mall, din Vaslui, dupã ce tavanul fals al localului s-a prãbusit, rãnind trei clienti, printre care si un copil în vârstã de un an.

O intreagã familie a avut de suferit in urma desprinderii celor aproximativ 200 de metri pãtrati de tavan fals – pãrintii si un copil in varstã de un an. Toti au suferit rãni la nivelul capului – bãrbatul, plagã la nivelul capului, femeia, contuzie parte cervicalã, iar copilul, echimozã la nivelul capului. Toti au fost preluati de echipajele medicale deplasate la interventie si transportati la spital. Îngrijiri medicale au primit si cinci angajate ale restaurantului, dupã ce au suferit atacuri de panicã. La eveniment s-au deplasat mai multe echipaje de cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã (ISU) ‘Podul Înalt’ Vaslui. ‘Tavanul fals a cãzut pe o suprafatã de 200 de metri pãtrãti’, au confirmat salvatorii profesionisti, care au luat decizia evacuãrii intregii clãdiri. Astfel, in scurt timp, cele in jur de 150 de persoane aflate in complexul comercial – inclusiv la piscinã si in cele douã sãli de cinema – au fost scoase din mall. Reprezentantii ISU Vaslui continuã cercetãrile pentru a stabili cauzele care au condus la producerea acestui incident.