Pacientii bârlãdeni, investigati tomografic la Vaslui

miercuri, iulie 18, 2018, 3:00

Începând de luni, bolnavii si accidentatii ajunsi la Spitalul de Urgentã «Elena Beldiman» Bârlad în stare gravã au fost transportati la Vaslui pentru investigatia Computer Tomograf.

Motivul: in dupã-amiaza zilei de 16 iulie, echipamentul medical cumpãrat decembrie 2016 si pus in functiune in septembrie 2017 s-a defectat, asa cã pacientii au fost redirectionati cãtre cel mai apropiat Computer Tomograf, adicã cel de la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui. Potrivit reprezentantilor unitãtii spita licesti barlãdene, de luni dupã- amiazã si panã ieri dimineatã, la ora 10.00, au fost trimisi la Vaslui doar patru pacienti care au suferit accidente vasculare cerebrale ori prezentau diverse afectiuni si leziuni cãpãtate in urma agresiunilor sau a accidentelor rutiere. Adicã doar acele persoane care necesitau investi garea imediatã, astfel incat, dupã o diagnosticare corectã si rapidã, sã li se poatã administra tratasmentul corespunzãtor in cel mai scurt timp. Din pãcate, Tomograful de la spitalul din Vaslui, cu care este incheiat un protocol pentru astfel de cazuri, se aflã la o distantã de circa 60 de kilometri, fiind nevoie de cateva ore pentru ca ambulanta sã transporte pacientii la Vaslui, sã astepte investigarea si rezultatul acesteia, iar apoi sã-i aducã inapoi la spitalul barlãdean. ßDe la defectarea CT-ului, ieri dupã-amiazã (luni, 16 iulie, n.r.), au fost trimisi la Vaslui la Computer Tomograf patru pacienti. Conform protocolului, la spitalul din Vaslui sunt trimisi pacientii critici, dar stabili hemodinamic, victime ale accidentelor, iar dacã se impune transferul pacientilor de la noi la Clinica de Neurochirurgie Iasi, ii trimitem direct la Iasi. Urmeazã ca maine (astãzi, 18 iulie, n.r.) sã vinã o echipã cu care avem contract de service pentru a vedea despre ce defectiune e vorba si sperãm, pentru a o remedia in cel mai scurt timp’, ne-a declarat Adrian Gheorghiu, respon sabil mass-media in cadrul spitalului barlãdean. În ceea ce ii priveste pe bolnavii care nu reprezintã urgente medicale, acestia vor fi internati si vor fi investigati CT dupã repunerea in functiune a aparatului.