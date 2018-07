Oboseala la volan, posibila cauzã a accidentului din Muntenii de Jos

Un grav accident de circulatie, soldat cu sapte victime, între care doi minori si o gravidã, a avut loc în noaptea de marti spre miercuri pe DN 24, pe raza localitãtii Muntenii de Jos, în apropierea municipiului Vaslui. Patru dintre victimele care au suferit facturi grave, printre care si soferul vinovat de producerea accidentului si cei doi fii ai sãi, au fost spitalizati.

În noaptea de marti spre miercuri, in jurul orelor 2.00, a avut loc un grav accident de circulatie pe raza localitãtii Muntenii de Jos. Accidentul se pare cã a fost provocat de un autoturism Logan cu numere de Iasi, care se deplasa din directia Crasna spre Vaslui si care a pãtruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un microbuz care circula regulamentar. Conducãtorul microbuzului ce se deplasa spre Bucuresti a declarat politistilor cã a incercat sã evite accidentul, insã i-a fost imposibil, autoturismul apãrandu-i brusc in fatã. Mai mult, datã fiind lipsa de reactie a celuilalt sofer, este posibil ca acesta sã fi adormit la volan. Impactul a fost atat de puternic, incat partea din fatã a autoturismului Logan a fost distrusã in intregime, iar microbuzul a ajuns in santul de pe marginea soselei, din fericire, fãrã a se rãsturna. Autoritãtile din Vaslui au declansat planul rosu de interventie, iar la fata locului, pe langã politisti, pompieri, echipaje de descarcerare si mai multe echipaje de ambulantã, s-a deplasat si prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica. Drumul a rãmas blocat mai bine de o orã, ulterior, circulatia fiind reluatã. Toti cei sapte ocupanti ai celor douã vehicule, intre care doi minori si o gravidã, au fost transportati la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, acolo unde au fost supusi la investigatii medicale. Ulterior, trei dintre victime, care au suferit doar contuzii usoare, au fost externate. Cei care au avut cel mai mult de suferit de pe urma accidentului au fost ocupantii autoturismului Logan. Dealtfel, bãiatul cel mare, in varstã de 15 ani, cu probleme in regiunea cervicalã, impreunã cu o femeie in varstã de 51 de ani ce se afla in microbuz, diagnosticatã cu facturi la nivelul sternului si a coloanei vertebrale, au fost transportati pentru investigatii suplimentare la un spital din Iasi. Soferul vinovat de producerea accidentului si celãlalt fiu, in varstã de 13 ani, au rãmas internati la SJU Vaslui. ‘În cauzã, politistii au intocmit dosar de cercetare penalã sub aspectul sãvarsirii infractiunii de vãtãmare corporalã din culpã si se continuã cercetãrile pentru a stabili cauzele producerii accidentului’, au anuntat reprezentantii IPJ Vaslui.