Obligatii ale angajatorilor

vineri, iulie 20, 2018, 3:00

Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui reaminteste angajatorilor, persoane fizice sau juridice, care angajeazã personal cã, potrivit legislatiei în vigoare, Legea 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru somaj si stimularea ocupãrii fortei de muncã, au obligatia sã comunice la agentia în a cãrei razã îsi au sediul sau domiciliul toate locurile de muncã vacante.

Comunicarea trebuie fãcutã in termen de cinci zile lucrãtoare de la vacantarea acestora, iar ocuparea locurilor de muncã declarate vacante care au fost comunicate trebuie realizatã in termen de o zi de la data ocupãrii acestora. Obligatia mentionata exista si dacã ocuparea s-a produs in termenul de cinci zile precizat mai sus. Conform legislatiei in vigoare, locurile de muncã vacante sunt locurile de muncã devenite disponibile ca urmare a incetãrii raporturilor de muncã sau de serviciu precum si locurile de muncã nou create. Comunicarea de cãtre angajatori a locurilor de muncã vacante, precum si a ocupãrii acestora se va face pe suport de hartie, pe formulare tip, care pot fi obtinute de la sediul AJOFM Vaslui sau de la agentiile locale, punctele de lucru din judet, iar transmiterea se poate face si prin e-mail la adresa: ajofm@vs.anofm.ro sau prin fax 0235/317717. De asemenea, potrivit art. 41 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 actualizata, angajatorii care au incadrat in muncã persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta in termen de trei zile agentia pentru ocuparea fortei de muncã la care persoana a fost inregistratã. Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneazã astfel: cu amendã de la 3.000 la 5.000 lei, necomunicarea lunarã a locurilor de muncã vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora, neutilizarea Clasificarii Ocupatiilor din Romania la completarea documentelor oficiale, si cu amendã de la 5.000 la 1.0000 lei, nerespectarea prevederilor referitoare la obligativitatea angajatorilor care au incadrat in muncã, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatie de somaj de a anunta, in termen de 3 zile, agentiile pentru ocuparea fortei de muncã la care acestia au fost inregistrati. Agentii economici pot beneficia de facilitãtile financiare oferite de Legea 76/2002 actualizatã doar dacã persoanelor angajate li se elibereazã de cãtre AJOFM Vaslui o dispozitie de repartizare. Aceasta se poate elibera doar persoanelor aflate in cautarea unui loc de muncã, inscrise in evidentele AJOFM Vaslui. Actele necesare inregistrãrii in evidente ca persoane in cãutarea unui loc de muncã sunt copie act de identitate, copie act de studii, adeverintã medicala eliberatã de medicul de familie din care sã reiasã cu sunt apti pentru muncã.