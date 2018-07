O nouã campanie a Politiei: „Fii atent la trecere”

Initiatã ca urmare a intalnirilor la care au participat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui si ai Inspectoratului National de Patrulare din cadrul Inspectoratului General al Politiei Republica Moldova, campania ‘Fii atent la trecere’ a demarat vineri, 27 iulie, la ora 9.00. În cadrul campaniei, au fost defãsurate activitãti pentru atentionarea participantilor la trafic asupra necesitãtii respectãrii normelor rutiere. Pe trotuar, in dreptul principalelor treceri de pietoni din municipiile Vaslui si Husi, au fost marcate mesaje preventive adresate participantilor la trafic. La aceste actiuni au participat copii din cadrul Grãdinitei nr. 8 Vaslui si Grãdinitei nr. 12 Husi. Activitãtile au fost desfãsurate in colaborare cu Primãriile municipiilor Vaslui si Husi. În acelasi interval orar, s-au desfãsurat activitãti similare si in Chisinãu. Participantii la trafic au interactionat in mod direct cu politistii implicati in activitãtile vizate si au primit de la acestia recomandãri privind cele mai importante reguli pe care trebuie sã le cunoascã si sã le respecte pentru a nu deveni victime ale accidentelor rutiere.