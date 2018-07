Nou contract pentru serviciile de curãtenie în Vama Albita

marți, iulie 24, 2018, 3:00

Prefectul Eduard-Andrei Popica a intervenit la Ministerul Finantelor, iar de vineri, 20 iulie, ANAF a incheiat un nou contract cu o firmã, care va asigura serviciile de curãtenie in interiorul Vãmii Albita. ‘De vineri, 10 salariati ai firmei de salubritate asigurã curãtenia in Vama Albita. Sper ca problemele semnalate de cei care tranziteazã punctul vamal sa nu mai existe pe viitor. Dorim ca cetãtenii, indiferent de natio – nalitate, sã se bucure de conditii civilizate, atunci cand trec prin una dintre cele mai importante porti de intrare in Uniunea Europeanã’, a declarat prefectul Eduard-Andrei Popica. În urmã cu mai bine de o lunã, reprezentantul Guvernului in teritoriu a reusit sa modernizeze infrastructura rutierã din inte – riorul Vãmii, cu sprijinul Ministerului Transporturilor si al Ministerului Finantelor.