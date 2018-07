Modernizarea strãzii Traian se va face cu fonduri europene

vineri, iulie 6, 2018, 3:00

Reabilitarea strãzii Traian din municipiul Vaslui va trece pe finantare europeanã. Primãria intentioneazã sã extindã linia de troleibuz si pe strada Traian si, în consecintã, va depune un proiect pe POR 2014-2020. În paralel, municipalitatea are deschide mai multe santiere, pe strãzile Republicii, Maresal Prezan, Podul Înalt, Frunzelor si Andrei Saguna. Cât priveste noul bazar, constructorul lucreazã, termenul de executie fiind de doi ani.

Modernizarea strãzii Traian s-ar putea face realiza cu fonduri nerambursabile europene. Dacã initial era prevãzut ca investitia sã fie finantatã din fonduri de la bugetul local, municipalitatea a identificat o nouã solutie de finantare. Astfel, se doreste extinderea liniei de troleibuz si pe strada Traian si, in acest context, municipalitatea va depune un proiect de finantare pe Programul Oparational Regional 2014 – 2020. Panã la demararea lucrãrilor de reabilitare pe strada Traian, Primãria Vaslui a inceput reabilitarea strãzii Republicii, una dintre cele mai aglomerate artere din oras. În prima etapã, deja demaratã, se are in vedere refacerea trotuarelor, apoi se va trece si la repararea carosabilului. ‘La turnarea asfaltului pe strada Republicii, se va lucra mai intai pe o bandã de circulatie, pentru a nu bloca circulatia. Pe langã acest santier, mai avem deschise lucrãri pe strãzile Maresal Prezan, Podul Înalt, Frunzelor, Andrei Saguna. Vor fi reparate trotuarele, elementele arhitecturale, mobilierul urban etc. Imediat dupã ce terminãm aceste lucrãri, vom da drumul pe alte strãzi la investitii de modernizare a infrastructurii’, a spus Daniel Neacsu, viceprimarul municipiului Vaslui.

Tevile fostei SC Termica, demontate

În paralel cu aceste lucrãri, continuã implementarea proiectului privind constructia noului bazar si a unui targ auto. În acest sens, echipele SC Termprod SA Vaslui au tãiat tevile de pe strada Decebal, in zona Sãlii Sporturilor, pentru a putea face loc viitorului bazar si targ auto. Dealtfel, autoritãtile locale au decis sã demonteze toate conductele din municipiul Vaslui care au apartinut fostei SC Termica. ìToate aceste conducte se aflã in patrimoniul municipiului Vaslui, fiind date in exploatare societãtii Termprod. De aceea, pentru scoaterea lor din functiune, va trebui o hotãrare de Consiliu Local’, a explicat Daniel Neacsu. Cat priveste lucrãrile la noul bazar, acestea sunt in grafic, constructorul avand un termen de doi ani pentru finalizarea investitiei. Ansamblul propus are douã functiuni de bazã: bazarul, cu o suprafatã de 11.454 mp, si Targul Auto, cu 7.825 mp. Zona bazar cuprinde cinci hale cu spatii de circulatie tip culoar, o halã pentru tarabe, 56 tarabe, 4 hale pentru magazine, 64 celule magazin (23,50 mp), 7 celule magazin (18,70 mp), 8 celule magazin (9,00 mp), 4 magazine alimentare (40 mp), pavilion administrativ, parcare cu 104 locuri pentru clienti. Zona Targului Auto cuprinde o parcare cu 92 locuri pentru masini mici si 18 locuri pentru masini mari si spãlãtorie auto.