Minus 2 milioane de euro la investitiile strãine

marți, iulie 24, 2018, 3:00

Valoarea capitalului extern investit in economia judetului Vaslui scade de la un an la altul. Potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), in perioada 1991 – 2017, in judetul Vaslui au fost infiintate 440 de firme strãine, valoarea totalã a capitalului subscris fiind de 37,5 milioane de euro. Potrivit acelorasi data statistice, la data de 31 decembrie 2015 erau investite de cãtre strãini in economia judetului 39,5 milioane de euro. Practic, in ultimii doi ani, investitiile totale de la nivelul judetului Vaslui s-au diminuat cu 2 milioane de euro. Cu aceste ìperformanteî investitionale, Vasluiul ocupã locul 42 in Romania in ceea ce priveste numãrul societãtilor strãine infiintate si locul 41 la capitalul social subscris. Cauza principalã pentru care investitorii strãini ocolesc Vasluiul, Regiunea Moldovei, in general, este lipsa unei autostrãzi care sã lege Estul de Vestul Romaniei. Tocmai de aceea, nivel national, Moldova are investitii mai mici cu 10-15% in raport cu alte zone, in timp ce 3.000 de societãti se inchid anual numai in Regiunea de Nord-Est 1. De asemenea, costurile pentru transport suportate de operatorii economici din regiune, inclusiv din judetul Vaslui, sunt mai mari cu 30-33% fatã de alte judete din tarã. Spre comparatie, in ultimii ani, in Ardeal a fost investit un miliard de euro in lucrãri de infrastucturã, in timp ce, in Moldova, numai 100 milioane de euro, ceea ce inseamnã doar 10%.