Minititanii bârlãdeni au fost maximi!

marți, iulie 24, 2018, 3:00

Performantã extraordinarã reusitã de cinci dintre cei mai mici sportivi ai Clubului de arte martiale Fight Club Titans Bârlad, care au participat pentru prima datã la Campionatul Mondial de Brazilian Jiu-Jitsu pentru Juniori, organizat în Marea Britanie. Unul dintre ei a revenit acasã campion mondial, iar ceilalti cu sapte, cu titluri de vicecampion mondial si cu trei medalii de bronz.

La finele sãptãmanii trecute, Fight Club Titans Barlad a participat la o importantã competitie interna – tionalã de arte martiale, desfãsuratã in Marea Britanie si adresatã exclusiv copiilor si juniorilor. Este vorba despre Campionatul Mondial de Brazilian Jiu-Jitsu pentru Juniori, ce a avut loc intre 21-22 iulie, in Aldersley, suburbie a localitãtii Wolverhampton din Anglia. Competitia a reunit numeroase cluburi titrate din intreaga lume, pe suprafata de luptã intrand, rand pe rand, cateva sute de copii si adolescenti inscrisi. Concursul s-a desfãsurat pe mai multe categorii de varstã si greutate, pe probele Gi si No Gi. Fight Club Titans Barlad s-a deplasat in Anglia cu cinci sportivi, toti reusind sã-si invingã adversarii si sã obtinã medalii. Ba chiar au revenit acasã cu un titlu de campion mondial, sapte de vicecampion si cu trei medalii de bronz. Astfel, in prima zi de concurs, dedicatã probei Gi (cu kimono), Mihai Fabrizio Puscasu (10 ani, – 24 kg) a disputat patru meciuri si, in final, a obtinut titlul de vicecampion mondial, ca de altfel si Daniel Andrei Rusu (11 ani, – 34 kg), insã dupã trei meciuri pe saltea. Tot in prima zi, ceilalti trei barlãdeni au castigat cate o medalie de bronz. Este vorba despre Alexandra Larisa Tibuleac (10 ani, – 38 kg) – dupã trei meciuri, Alberto Diea (12 ani, – 44 kg) – dupã douã meciuri si Mihai Gheghici (6 ani, – 24 kg) – dupã trei meciuri. Iar in cea de-a doua zi, dedicatã probei No Gi (fãrã kimono), dupã numai douã lupte, Alberto Diea, care a concurat tot la categoria – 44 kg, a castigat medalia de aur si titlul de campion mondial. Iar ceilalti patru colegi au reusit sã-si adjudece cate un titlu de vicecampion. Astfel, argint au cucerit Mihai Fabrizio Puscasu (la categoria – 26 kg), Daniel Andrei Rusu (la categoria – 32 kg), Alexandra Larisa Tibuleac ( la categoria – 40 kg) si Mihai Gheghici (la categoria – 22 kg). ßDupã douã zile foarte incãrcate, ìTitansî Barlad, parte a familiei ICON Romania, a adus zece medalii si primul titlu mondial la BJJ No Gi din Romania de la Campionatul Mondial de BJJ din Regatul Unit al Marii Britanii. A fost un concurs cu un nivel tehnic foarte ridicat, la care s-au inscris peste 1.700 de copii. Evident, suntem foarte multumiti de rezultate. BJJ este un sport atat pentru adulti cat si pentru copii, ce dezvoltã abilitãti sociale si fizice, spiritul de echipã, performanta fizicã, agilitatea mentalã, dezvoltarea caracterului si a personalitãtii. Multumesc tuturor sportivilor pentru efortul depus la aceastã competitie, precum si pãrintilor pentru sprijin si incurajarea copiilor de a face sport. De asemenea, le multumesc si celor care ne sprijinã si care au fãcut posibilã aceastã performantã. Multe multumiri ICON Kids Luton, Slough si MK pentru sprijinul vostru!’, ne-a declarat antrenorul Marian Rãdoi.