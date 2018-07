Mãsuri dispuse în punctele de frontierã si recomandãri pentru perioada sezonului festival

joi, iulie 5, 2018, 3:00

Dat fiind sezonul estival, în perioada urmatoare se prefigureazã o crestere a traficului de persoane si mijloace de transport prin punctele de frontiera de la granita cu R. Moldova.

În aceastã perioadã, conducerea Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi a dispus o serie de mãsuri prin care sã-si adapteze misiunile si resursele umane si materiale la specificul fiecãrei frontiere, astfel incat sã se asigure un control eficient si operativ, astfel: – S-a suplimentat personalul care isi desfãsoarã activitatea la controlul documentelor si echipamentele folosite pentru verificarea documentelor; – Va fi folositã la maxim infrastructura punctelor de trecere a frontierei, in limita configuratiei acestora si, in functie de valorile de trafic, se vor crea fluxuri suplimentare de control in punctele de frontierã, pe sensul de intrare sau iesire din tarã, dupã caz; – Au fost dispuse mãsurile necesare pentru o supraveghere sporitã a frontierei de stat, respectiv prevenirea si combaterea migratiei ilegale si a contrabandei cu bunuri de larg consum, in punctele de trecere a frontierei si in zona de competentã; – Desfãsurarea unor actiuni comune la nivel local cu structurile Politiei Romane si Jandarmeriei Romane, in scopul asigurãrii unui climat de normalitate si sigurantã civicã in zona de competentã; – Optimizarea relatiilor de conlucrare si colaborare cu autoritãtile de frontierã ale statelor vecine, precum si cu administratia publicã localã, pentru rezolvarea, in comun, a problemelor turistilor, dar si ale localnicilor.

Statistica anului trecut

Anul trecut, in perioada estivalã 01.06.2017 – 31.08.2017, prin punctele de trecere a frontierei din zona de competentã a I.T.P.F. Iasi au trecut frontiera aproximativ 2,2 milioane persoane, din care aproximativ 1,11 milioane pe sensul de iesire din tarã si 1,09 milioane pe sensul de intrare in tarã, si peste 600.000 mijloace de transport. În ceea ce priveste punctele de frontierã, cele mai tranzitate, in perioada supusã analizei, au fost Punctele de Trecere a Frontierei Albita (776.000) si Sculeni (485.000 treceri).

Recomandãri

– Pentru evitarea aglomerãrilor, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi recomandã participantilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor de frontierã existente la granitã, astfel incat sã se preintampine aparitia suprasolicitãrilor doar a unora dintre acestea, din cauza unui numãr mare de cãlãtori, intr-un timp foarte scurt. – Reamintim cã pentru a veni in sprijinul participantilor la trafic, Politia de Frontierã Romanã a dezvoltat o aplicatie on-line, disponibilã pe pagina de internet www.politiadefrontiera.ro. Aceastã aplicatie on-line prezintã o medie a timpilor de asteptare in punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp, iar valorile afisate pot suferi modificãri in functie de dinamica traficului in punctul de trecere respectiv, la un moment dat. Timpii de asteptare sunt actualizati in timp real, fapt ce ajutã utilizatorul sã-si reconfigureze traseul cãtre un punct de frontierã ce inregistreazã valori de trafic scãzute.